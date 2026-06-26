Uddhav Thackeray setback in Kolhapur : उद्धव ठाकरेंना कोल्हापुरात धक्का; जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवलेंनी राजीनाम्याचं पत्रातून खरं कारण सांगितलं

Ravikiran Ingawale resignation letter reason : शिवसेना (ठाकरे गट) कोल्हापूर जिल्ह्यातील संघटनात्मक घडामोडींना मोठे वळण लागले आहे. जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पक्षात विविध पदांवर काम केलेल्या इंगवले यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा सादर केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटात खळबळ उडाली आहे..रविकिरण इंगवले यांनी आपल्या हस्तलिखित राजीनाम्यात केवळ काही ओळींमध्ये आपला निर्णय स्पष्ट केला आहे. "गेली दहा वर्षे मी दोन वेळा शाखाप्रमुख व सध्याचा जिल्हाप्रमुख म्हणून कार्यरत आहे. कोणतेही राजकीय विश्लेषण न करता मी माझ्या जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा देत आहे," असे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी राजीनाम्यामागील कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही..मात्र, पक्षातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा संघटनेत अंतर्गत मतभेद वाढले होते. संघटनात्मक निर्णय, कार्यकर्त्यांशी समन्वय आणि स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाच्या भूमिकांवरून अनेकदा मतभेद उघडपणे समोर आले होते. इंगवले यांनीही निकटवर्तीयांशी बोलताना, पक्षातील अनेक पदाधिकाऱ्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. "आपण एकट्याने किती दिवस पक्षाची पालखी सांभाळायची?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..Ambadas Danve Joins Mahayuti : उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का! अंबादास दानवे महायुतीसोबत गेले, महाविकास आघाडीला थेट विरोध.कोल्हापूर जिल्ह्यात ठाकरे गटाकडे संजय पवार, विजय देवणे आणि रविकिरण इंगवले यांसारखे अनुभवी नेते असले, तरी त्यांच्यातील समन्वयाचा अभाव वारंवार चर्चेचा विषय ठरला आहे. अंतर्गत गटबाजीमुळे पक्षाची संघटनात्मक ताकद कमी झाल्याचे कार्यकर्त्यांमधूनही बोलले जाते. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. कोल्हापूर महापालिकेत केवळ एकच नगरसेवक निवडून आला होता. त्यानंतरही पक्षातील मतभेद कायम राहिल्याचे चित्र दिसत आहे..काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख मंजित माने यांच्यासोबतची रविकिरण इंगवले यांची कथित वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. त्या घटनेनंतर जिल्ह्यातील पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेत आले होते. या पार्श्वभूमीवर इंगवले यांच्या राजीनाम्याकडेही राजकीय जाणकार वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.