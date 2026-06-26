कोल्हापूर

Uddhav Thackeray setback in Kolhapur : उद्धव ठाकरेंना कोल्हापुरात धक्का; जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवलेंनी राजीनाम्याचं पत्रातून खरं कारण सांगितलं

Uddhav Thackeray : शिवसेना (ठाकरे गट) कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनाम्याच्या पत्रातून त्यांनी निर्णयामागील कारण स्पष्ट केले.
Uddhav Thackeray setback in Kolhapur ravikiran ingavle resign

Uddhav Thackeray setback in Kolhapur ravikiran ingavle resign

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ravikiran Ingawale resignation letter reason : शिवसेना (ठाकरे गट) कोल्हापूर जिल्ह्यातील संघटनात्मक घडामोडींना मोठे वळण लागले आहे. जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पक्षात विविध पदांवर काम केलेल्या इंगवले यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा सादर केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Shiv Sena
Uddhav Thackeray
kolhapur city
shivsena
Shiv Sena controversies
Shivsena leadership
Uddhav Thackeray meeting