Kolhapur Zilla Parishad election result : मुलगा, सून यानंतर पीए अशोकराव माने यांना धक्क्यावर धक्के! रूई जिल्हा परिषदेत माजी आमदार पुत्र राहुल आवळे विजयी

Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक हायव्होल्टेज ठरलेल्या रुई जिल्हा परिषद मतदारसंघातून धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत माजी आमदार राजीव आवळे यांचे चिरंजीव व माजी आमदार राजूबाबा आवळे यांचे पुतणे राहुल आवळे यांनी 131 मतांनी विजय मिळवला आहे. या लढतीत विद्यमान आमदार अशोकराव माने यांचे स्वीय सहायक सुहास राजमाने यांचा पराभव झाला आहे..शिरोळ नगरपरिषद निवडणुकीत याआधीच आमदार अशोकराव माने यांचे चिरंजीव व सून यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत सुहास राजमाने यांचा पराभव झाल्याने माने गटाला सलग दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, या मतदारसंघात फेरमतमोजणी घेण्यात आली होती..पैसे वाटपावरून वाद, वातावरण तापलेरुई जिल्हा परिषद मतदारसंघात निवडणुकीदरम्यान पैसे वाटपाच्या आरोपांवरून मोठा वाद झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात वातावरण चांगलेच तापले होते. अशा पार्श्वभूमीवर राहुल आवळे यांच्या विजयाकडे जिल्ह्याचे विशेष लक्ष होते..पाडळी खुर्दमध्ये राष्ट्रवादीचा विजयपाडळी खुर्द जिल्हा परिषद मतदारसंघातून गोकुळचे माजी चेअरमन विश्वास आबाजी पाटील यांचे चिरंजीव सचिन पाटील हे उमेदवार होते. मात्र या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू सूर्यवंशी यांनी विजय मिळवला असून सचिन पाटील यांचा पराभव झाला आहे.या निवडणुकीत गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरूण डोंगळे यांची मुलगी विजयी, तर दुसरे माजी माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांचा मुलगा पराभूत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अरुण डोंगळे यांची कन्या अमृता डोंगळे विजयी झाल्या आहेत, तर विश्वास आबाजी पाटील यांचे चिरंजीव सचिन पाटील यांना पराभव पत्करावा लागला आहे..Kolhapur Zilla Parishad results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निकाल कागल, शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, पन्हाळ्यात विजयी चित्र स्पष्ट.नूलमध्ये अनिरुद्ध रेडेकर विजयीगोकुळच्या संचालिका अंजली रेडेकर यांचे चिरंजीव अनिरुद्ध रेडेकर यांनी नूल जिल्हा परिषद मतदारसंघातून जनसुराज्य शक्तीच्या वतीने विजय मिळवला आहे. तसेच गोकुळचे संचालक अमरसिंह पाटील हेही विजयी झाले आहेत.शिरगाव परिसरात काँग्रेसचे वर्चस्वगोकुळ शिरगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून काँग्रेसचे सुदर्शन खोत विजयी झाले आहेत. तसेच वसगडे व गोकुळ शिरगाव पंचायत समितीमध्येही काँग्रेसच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे..दुपारी दीड वाजेपर्यंतचा निकाल – पक्षनिहाय स्थितीकोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत दुपारी दीड वाजेपर्यंत एकूण 34 जागांचे निकाल जाहीर झाले असून पक्षनिहाय स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे—काँग्रेस – 08भाजप – 07राष्ट्रवादी काँग्रेस – 06शिंदे गट शिवसेना – 06यड्रावकर–शाहू आघाडी – 04जनसुराज्य – 02अपक्ष – 01एकूण जाहीर निकाल : 34उर्वरित मतदारसंघांचे निकाल जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असून बदलत्या राजकीय समीकरणांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..