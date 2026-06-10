कोल्हापूर

Kolhapur King gang : ‘जसा वार..तसाच केला ठार’, ‘कोल्हापूरचा किंग’ बनण्याची धडपड...; सादला १२ वार करून संपवला

Youth gang violence : कोल्हापुरातील गँगवॉरच्या पार्श्वभूमीवर सादची १२ वार करून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ‘कोल्हापूरचा किंग’ बनण्याच्या वर्चस्वाच्या लढाईशी या प्रकरणाचा संबंध असल्याची चर्चा आहे.
Kolhapur King Youth gang violence

Kolhapur King Youth gang violence

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gang rivalry in Kolhapur : चित्रपटातील ‘खून का बदला खून’ अशा वृत्तीतून तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या मारहाणीचा बदला घेण्यासाठी साद पठाणवर हल्ला केला. मागील भांडणात सादने आदित्य ओव्हाळच्या ‘पापणीवर जसा वार केला तसाच वार’ करून हा बदला घेतला, अशी खबळबजनक कबुली दिली. एक-दोन नव्हे, तर १२ वार करून सादला संपविले. दोन टोळ्यांत सुरू झालेल्या या ‘बदल्याच्या खेळाचा’ साद बळी ठरला आहे.

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