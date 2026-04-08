Sahyadri Express Railway Route : सह्याद्री एक्सप्रेस रेल्वे मार्गात मोठा बदल, कोल्हापूर-पुणे खडकीपर्यंतच धावणार रेल्वे; मुंबईच्या प्रवाशांचे होणार हाल

Kolhapur Pune train news : कोल्हापूर-पुणे स्पेशल (सह्याद्री एक्सप्रेस) ही गाडी आता खडकीपर्यंत विस्तारित करून नियमित करण्यात आली असून, गाडी क्र. ११४१९/२० कोल्हापूर-खडकी एक्सप्रेस म्हणून धावणार आहे. कोरोना महामारीनंतर झिरो टाईम टेबल अंतर्गत बंद झालेली ही गाडी आता कायमस्वरूपी खडकीपर्यंतच धावणार असून तिचा मुंबई पर्यंतचा प्रवास आत्ता दिवा स्वप्न बनला की काय असा संतप्त सवाल ही प्रवाशांकडून विचारला जात आहे. प्रामुख्याने ही गाडी पनवेलमार्गे सोडण्याची रेल्वे प्रवासी आणि रेल्वे संघटनांनी केली आहे. मात्र या मागणीकडे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे..कोरोना काळात कोल्हापूर-सोलापूर, कोल्हापूर-मंगळवेढा, कोल्हापूर-बिदर, मिरज-हुबळी लिंक, मिरज-पंढरपूर सुपरफास्ट तसेच कोल्हापूर-मुंबई सह्याद्री एक्सप्रेस बंद झाल्या. २०२३-२४ मध्ये मध्य रेल्वे पुणे विभागीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत सदस्यांच्या पाठपुराव्याने कोल्हापूर-पुणे मार्गावर विशेष गाडी सुरू झाली, जी आता नियमित झाली आहे. नवीन बदल व फायदेविशेष दर्जामुळे आधी सर्व स्टेशनसाठी कोल्हापूर-पुणे या अंतराचे वाढीव तिकीट दर लागत होते, आता नियमित गाडी असल्याने सामान्य दर लागणार आहेत. ही गाडी प्रवाशांना मोठा दिलासा देणारी आहे..दरम्यान महालक्ष्मी एक्सप्रेस ही कायम वेटिंगवर असल्याने व एलएचबी डब्यांमुळे डबे कमी झाल्याने प्रवासी संघटना व सल्लागार समिती सदस्यांकडून कोल्हापूर पुणे सह्याद्री एक्सप्रेस मुंबईपर्यंत विस्ताराची मागणी केली आहे. मध्य रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य किशोर भोरावत यांनी पनवेल, दादर किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत विस्ताराची मागणी केली..Central Railway: मध्य रेल्वेचा दंडवसुलीत विक्रम, विशेष मोहिमेत २४ टीसी 'करोडपती'.पनवेल स्थानकापर्यंत गाडी सोडानवी मुंबईचा विस्तार वाढल्यानंतर रोजगारानिमित्त पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषता कोल्हापूर, मिरज, सांगली, सातारा आणि कराडमधून नवी मुंबईसाठी सर्वाधिक प्रवासी प्रवास करतात. या प्रवाशांना हुबळी-दादर एकमेव एक्सप्रेस उपलब्ध आहे. मात्र या गाडीला तुलनेने डबे कमी असल्यामुळे कायम तिकिटे वेटिंगवर पडतात. त्यामुळे पनवेल स्थानकापर्यंत कोल्हापूर खडकी ही सह्याद्री एक्सप्रेस सोडण्याची मागणी प्रवासी संघटनेचे किशोर भोरावत यांनी केली आहे.