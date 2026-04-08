Sahyadri Express Railway Route : सह्याद्री एक्सप्रेस रेल्वे मार्गात मोठा बदल, कोल्हापूर-पुणे खडकीपर्यंतच धावणार रेल्वे; मुंबईच्या प्रवाशांचे होणार हाल

Kolhapur Mumbai train : सह्याद्री एक्सप्रेसच्या मार्गात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता ही रेल्वे कोल्हापूरहून पुण्याच्या खडकीपर्यंतच धावणार असल्याने मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Pune train news : कोल्हापूर-पुणे स्पेशल (सह्याद्री एक्सप्रेस) ही गाडी आता खडकीपर्यंत विस्तारित करून नियमित करण्यात आली असून, गाडी क्र. ११४१९/२० कोल्हापूर-खडकी एक्सप्रेस म्हणून धावणार आहे. कोरोना महामारीनंतर झिरो टाईम टेबल अंतर्गत बंद झालेली ही गाडी आता कायमस्वरूपी खडकीपर्यंतच धावणार असून तिचा मुंबई पर्यंतचा प्रवास आत्ता दिवा स्वप्न बनला की काय असा संतप्त सवाल ही प्रवाशांकडून विचारला जात आहे. प्रामुख्याने ही गाडी पनवेलमार्गे सोडण्याची रेल्वे प्रवासी आणि रेल्वे संघटनांनी केली आहे. मात्र या मागणीकडे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे.

railway
railway station
railway Authorities
Sahyadri
Railway Administration
maharashtra railways
railway ticket

