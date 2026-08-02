Sakal Foundation Day: शेती-उद्योगांच्या संतुलनातून शाश्वत विकास शक्य : प्रा. एस. महेंद्र देव; ‘सकाळ’चा ४६ वा वर्धापन दिन दिमाखात

कोल्हापूर: ‘‘देशातील ४६ टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे; मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा अवघा १७ टक्केच आहे. शेतीच्या वृद्धीसाठी गुणवत्तापूर्ण उत्पादने, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात वाढविणे गरजेचे आहे. शेती आणि उद्योगांच्या संतुलित विकासातून शाश्वत विकासाचे भारताचे स्वप्न साकारेल,’’ असा ठाम विश्वास पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष प्रा. एस. महेंद्र देव यांनी आज येथे व्यक्त केला. ‘सकाळ’च्या ४६ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानात प्रा. देव यांनी ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि संधी’ या विषयाची मांडणी केली..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...सायबर महाविद्यालयातील आनंद भवन येथे हा दिमाखदार सोहळा झाला. खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, महापौर रूपाराणी निकम, ‘सकाळ’चे मुख्य संपादक सम्राट फडणीस, संपादक निखिल पंडितराव व्यासपीठावर होते. यानंतर झालेल्या स्नेहमेळाव्यात वाचकांनी ‘सकाळ’वर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.प्रा. एस. महेंद्र देव म्हणाले, ‘‘इ. स. १७०० मध्ये जगाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये भारताचा हिस्सा २४ टक्के होता. नंतर तो कमी झाला. १९९१ मध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली; मात्र तो सहा टक्क्यांवर आला. विकसित देशांच्या तुलनेत अद्याप हे प्रमाण कमी आहे. भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे..देशामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास वाढत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. कोविड, युक्रेन-इराण युद्धामुळे जगाची आर्थिक घडी विस्कटली; मात्र त्या तुलनेत भारताची स्थिती समाधानकारक आहे. असे असले तरी २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करायचे झाल्यास मोठ्या आर्थिक परिवर्तनाची गरज आहे. त्यासाठी सूक्ष्म आर्थिक स्थैर्य, देशांतर्गत मागणी, निर्यात वृद्धी, पारदर्शी व सक्षम व्यवस्था, डिजिटल पायाभूत सुविधा, बँकिंग क्षेत्राचा विकास, जागतिक पटलावरील भारताचे स्थान, कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळाची निर्मिती आदी बाबींवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.’’अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनाबद्दल प्रा. देव म्हणाले, ‘‘देशातील ४६ टक्के मनुष्यबळ आजही शेतीवरील उत्पन्नावर अवलंबून आहे; मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा वाटा केवळ १७ टक्के आहे. ही विसंगती दूर करायची असेल, तर शेतीमधील उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. शेतीची गुणवत्तापूर्ण उत्पादने, त्यावरील प्रक्रिया आणि त्याचे विपणन (मार्केटिंग) आवश्यक आहे. उसासारखी नगदी पिके लाभदायी आहेत; मात्र त्यामुळे जमिनीचा पोत आणि बेसुमार पाण्याचा वापर असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. म्हणूनच शासनाचे तृणधान्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे; मात्र नगदी पिकांच्या तुलनेत तृणधान्यांना भाव मिळत नाही. कृषी उत्पादनांचे हमी भाव वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना हव्यात. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून आणि कृषिपूरक उद्योगांना चालना देऊन कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवावी लागेल.’’.ते म्हणाले, ‘‘शैक्षणिक संस्था, बाजारपेठेची गरज आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामध्ये समन्वय साधून अभ्यासक्रम बनवले गेल्यास कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. त्यातून उत्पादकता आणि रोजगारामध्ये वृद्धी होईल. सेमीकंडक्टर, मायक्रो चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, खते आदींचे देशांतर्गत उत्पादन झाले, तरच आयात कमी होईल. त्यातून देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल. त्या बरोबरच नव्या पिढीच्या इच्छा-आकांक्षा लक्षात घेऊनच आर्थिक प्रगती साध्य करता येईल. वृद्धी, समावेश आणि शाश्वतता या तिन्ही घटकांच्या माध्यमातूनच विकसित भारताचे ध्येय साध्य होईल.’’श्री. पंडितराव म्हणाले, ‘‘सत्याला केंद्रस्थानी ठेवून समाजाच्या भल्याचे स्वीकारणे हा ‘सकाळ’चा शास्त्रकाटा आहे. त्यामुळे ‘सकाळ’ विश्वासार्ह आहे. वाचकांच्या विश्वासावर आणि खंबीर पाठबळावरच आम्ही ४६ वर्षांचा प्रवास करू शकलो. ‘सकाळ’ने पत्रकारिता करताना सामाजिक बांधिलकी नेहमीच जपली. प्लास्टिक मुक्तीसाठी स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण यांसाठी लोकसहभागातून ‘सकाळ’ने पथदर्शी काम उभे केले. ‘सकाळ’ने जागल्याची भूमिका निभावत असताना कर्त्याचीही भूमिका ठोसपणे निभावली. अनेकांच्या अंधःकारमय जीवनात तेजाची पणती उजळण्याचे काम ‘सकाळ’ने करून दाखवले. लोकांच्या वर्तनात, प्रशासनाच्या कामकाजात आणि समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवण्यासाठी ‘सकाळ’चे व्रत अखंड सुरू राहील.’’.अक्षय्य ऊर्जेचे प्रमाण वाढविण्याची गरज‘आर्थिक प्रगतीचे धोरण बनवताना ‘शाश्वत विकास’ हाच अंतिम उद्देश असला पाहिजे’, अशी भूमिका मांडताना प्रा. देव म्हणाले, ‘‘जैवविविधता, पाण्याचे स्त्रोत, वनांचे संवर्धन केले तरच शाश्वत विकास साध्य करता येईल. खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करून अक्षय्य ऊर्जेचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे आहे.यांचा झाला सन्मान...जागतिक कीर्तीचे मेंदूविकार तज्ज्ञ डॉ. शिवशंकर मरजक्के, ‘तव्यातून तळ्यात’ ही देशातील अनोखी मोहीम यशस्वी करणारे आंबा (ता. शाहूवाडी) येथील मत्स्यबीज संगोपक प्रमोद माळी, दहा लाखांवर विद्यार्थ्यांना नवी दिशा देणारे रोबोस्टॉर्म टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडचे आशीष देसाई आणि सुधीर पाटील, संसार सांभाळत आधुनिक गोठा व्यवस्थापनाचे मॉडेल देणाऱ्या अब्दुललाट (ता. शिरोळ) येथील पूनम पाटील आणि कलापूरचा युवा ‘एआय’ फिल्ममेकर करण चव्हाण यांना या सोहळ्यात सन्मानित करण्यात आले..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.रेषांची अनोखी दुनिया, प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसादसोहळ्याच्या निमित्ताने प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आलोक निरंतर यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन झाले. वर्तमानातील विविध घटना, घडामोडींवर मार्मिकपणे भाष्य करणारी ही व्यंगचित्रे पाहण्यासाठीही कोल्हापूरकरांनी उत्स्फूर्त गर्दी केली. त्याशिवाय सोहळ्यासाठी उपस्थितांची चित्रेही कागदावर उमटत होती. त्यासाठी येथे व्यंगचित्रकारांच्या उपस्थितीत खास व्यवस्था केली होती. या कलाकृती साकारल्या की त्याच्यासोबत सेल्फी सेलिब्रेशनही रंगले. रेषांची अनोखी दुनियाच यानिमित्ताने अवतरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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