Samarjitsinh Ghatge BJP : समरजितसिंह घाटगे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, पहिलीच प्रतिक्रिया हसन मुश्रीफांवर; "आमच्यात वैर..."

Samarjitsinh Ghatge Statement : कोल्हापूर जिल्ह्याचे राजकीय विद्यापीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कागल तालुक्यात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. शाहू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी आज (ता.०८) बुधवारी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या प्रवेशामुळे कागलमधील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समरजितसिंह घाटगे यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कागल मतदारसंघात उमेदवारी देत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान घाटगे आणि मुश्रीफ यांच्यात समेट झाला. त्यानंतर घाटगे यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला.भाजपमध्ये प्रवेशानंतर माध्यमांशी बोलताना समरजितसिंह घाटगे म्हणाले की, कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्यातील मतभेद दूर केले. त्यानंतर आम्ही कागल तालुका आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्रितपणे काम करत आहोत.."हसन मुश्रीफ साहेबांशी आमचे कोऑर्डिनेशन खूप मजबूत आहे. नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्येही आमचे चांगले समन्वयाने काम सुरू आहे. कागल विधानसभेत तसेच जिल्ह्यात विकासकामे वेगाने सुरू आहेत. येत्या काळातही आम्ही एकत्रितपणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करू," असे घाटगे यांनी सांगितले. तसेच पक्ष सांगेल त्याप्रमाणे काम करण्याचा निर्धार करून पक्षाची विचारधारा गावागावात आणि घराघरात पोहोचवण्यासाठी काम करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी घाटगे यांच्या प्रवेशाचे स्वागत करताना सांगितले की, त्यांच्या प्रवेशामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपची ताकद आणखी वाढेल. घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम करून भाजपाची विचारधारा गावखेड्यांपर्यंत पोहोचवावी. त्यांनी विश्वासाने भाजपमध्ये प्रवेश केला असून त्या विश्वासाला तडा जाऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाहीही चव्हाण यांनी दिली.यावेळी समरजितसिंह घाटगे यांच्यासह त्यांचे पुत्र राजे अखिलेशसिंह घाटगे, राजे विरेंद्रसिंह घाटगे, पंचायत समितीच्या सभापती सुवर्णा पाटील, उपनगराध्यक्ष जयंत रावण यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला..तसेच जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी विजयसिंह भोसले, पंचायत समिती सदस्य अनिलकुमार हेगडे, रंजना बापू अस्वले, नगरसेवक दीपक मगर, शिक्षण समितीचे सभापती अरुण गुरव, महिला व बालकल्याण समितीच्या सारिका बारड, नगरसेविका साधना विष्णू पाटील, नगरसेवक सुशांत कालेकर, उमेश सावंत, बाळासाहेब माळी, मेघा गजानन माने, आनंदा पसारे, विजय राजगिरे, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कृष्णात पाटील, हमिदवाडा साखर कारखान्याचे संचालक कैलाश जाधव आणि सरपंच संभाजी फराकटे यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला.