Sankeshwari Chilli : नांदेडमध्ये फुलली गडहिंग्लजची ‘संकेश्वरी’ मिरची, पाऊस अधिक असूनही उत्पादन वाढलं

Kolhapur Brand : लांबसडक, लालभडक संकेश्वरी मिरची ही गडहिंग्लची ओळख आहे. स्थानिक जात म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते; पण हीच संकेश्वरी मिरची नांदेड जिल्ह्यात चांगली फुलली आहे. हिमायतनगर (जि. नांदेड) तालुक्यातील ५० शेतकऱ्यांनी संकेश्वरी मिरचीचे पीक घेतले आहे. नवी जात आणि उत्पादनही चांगले असल्याने स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला आहे..संकेश्वरी मिरची ही गडहिंग्लज तालुक्याची स्थानिक जात आहे. गडहिंग्लज तालुक्यासह शेजारच्या आजरा तालुक्यात आणि कर्नाटक सीमाभागात संकेश्वरी मिरचीचे उत्पादन घेतले जाते. चवीला इतर जातींच्या तुलनेत तिखट असते. ग्राहकांची या मिरचीला अधिक मागणी असते. त्यामुळे दराचा आलेखही उंचावत जातो. गतवर्षी सरासरी १ हजार ७०० रुपये किलो असा दर होता. तो २ हजार रुपयांपर्यंतही पोहचला होता..दरम्यान, हिमायतनगर (जि. नांदेड) येथील रामराव पाटील-सूर्यवंशी यांचे बियाणे, खतांचे दुकान आहे. त्यांनी संकेश्वरी मिरचीबाबत बरेच ऐकले होते. पण, संकेश्वरीचे बियाणे उपलब्ध होत नव्हते. मे महिन्यात त्यांनी गडहिंग्लज येथील मिरची व्यापारी राजन जाधव यांच्याकडून संकेश्वरीचे बियाणे मागवून घेतले होते. आपल्या दुकानात बियाणे खरेदीसाठी येणाऱ्या प्रयोगशील शेतकऱ्यांना संकेश्वरीच्या बियाण्यांचे वाटप केले. यामध्ये महादेव वामन जाधव (बारवा खर्द), श्याम भरणे (फिरंजनी), सुरेश काकडे (कोढारी), गणपती इंगळे (पवना) यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांचा समावेश होता..हिमायतनगर तालुक्यात प्रामुख्याने संकरित जातीच्या मिरचीचे उत्पादन घेतले जाते. रामराव पाटील यांनी संकेश्वरीचे बियाणे दिल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी त्याची रोपे तयार करून आपल्या शेतात लावली. रासायनिक खतांचा अजिबात वापर केला नाही. संकेश्वरी मिरची चांगली फुलली आहे. फळधारणा झाली असून, लांबीलाही चांगली आहे.पाऊस अधिक असूनही. संकेश्वरी मिरचीला अधिक पाऊस चालत नाही. अन्यथा नुकसान सहन करावे लागते. गडहिंग्लज तालुक्यात यंदा ११५० मिलिमीटर पाऊस पडला आहे, तर हिमायतनगर परिसरात सुमारे १३०० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. अधिक पाऊस असूनही संकेश्वरी मिरचीचे चांगले उत्पादन आले आहे, हे विशेष..Kolhapur Jilha Bank : परराज्यांतील म्हैस खरेदीसाठी 'केडीसीसी'ची नवी योजना.संकेश्वरी मिरचीची महती ऐकून होतो. गडहिंग्लज येथील मिरची व्यापाऱ्यांकडून संकेश्वरीचे बियाणे मागवून घेतले होते. नेहमी दुकानात येणाऱ्या ५० शेतकऱ्यांना संकेश्वरी मिरचीचे बियाणे दिले होते. महादेव जाधव यांनी आपल्या शेतातील उत्पादन दाखविल्यानंतर आश्चर्याचा धक्काच बसला. इतर शेतकऱ्यांनीही संकेश्वरी मिरची चांगली फुलल्याचे सांगितले.- रामराव पाटील-सूर्यवंशी, हिमायतनगर, जि. नांदेड.