कोल्हापूर

Sankeshwari Chilli : नांदेडमध्ये फुलली गडहिंग्लजची ‘संकेश्वरी’ मिरची, पाऊस अधिक असूनही उत्पादन वाढलं

Sankeshwari Chilli In Nanded : गडहिंग्लजची प्रसिद्ध ‘संकेश्वरी’ मिरची यंदा नांदेडच्या शेतांमध्ये फुलली आहे. पावसाचे प्रमाण अधिक असूनही उत्पादन वाढल्याने शेतकरी आनंदात आहेत. बाजारात या तिखट मिरचीला चांगली मागणी मिळत आहे.
Sankeshwari Chilli

गडहिंग्लजची प्रसिद्ध ‘संकेश्वरी’ मिरची यंदा नांदेडच्या शेतांमध्ये फुलली आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Brand : लांबसडक, लालभडक संकेश्वरी मिरची ही गडहिंग्लची ओळख आहे. स्थानिक जात म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते; पण हीच संकेश्वरी मिरची नांदेड जिल्ह्यात चांगली फुलली आहे. हिमायतनगर (जि. नांदेड) तालुक्यातील ५० शेतकऱ्यांनी संकेश्वरी मिरचीचे पीक घेतले आहे. नवी जात आणि उत्पादनही चांगले असल्याने स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Karnataka
Nanded
maharashtra
chilli flakes and oregano
chilly
green chilli
chilly cultivation
Jalna District Agriculture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com