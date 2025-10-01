Ladki Bahin Yojana : सतेज पाटील यांना लाडकी बहीण योजना आवडली नाही? म्हणाले, योजनेने आमचा कार्यक्रम केला

हायलाइट समरी पॉइंट्ससतेज पाटील यांचे आवाहन – “सतत आंदोलक बनवू नका, भविष्यात प्रश्न सोडवण्याच्या बाजूला बसू द्या” असे शिक्षण खात्याकडे आवाहन.शिक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर – विद्यार्थ्यांचे स्क्रीन टायमिंग कमी व्हावे म्हणून डिजिटल माध्यमातून चांगल्या गोष्टी पोहोचवण्याचा सल्ला; शिक्षकांना एआय व डिजिटल साक्षरतेत अपडेट होण्याची गरज.आसगावकरांचे कार्य आणि शाहू महाराजांची टीका – शिक्षक आमदार आसगावकर यांनी संपूर्ण निधी शाळांसाठी वापरल्याचे कौतुक; तर शाहू महाराजांनी विरोधकांना केवळ ५% डीपीडीसी निधी दिला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली..Satej Patil Criticizes Ladki Bahin Yojana : ‘राज्याच्या शिक्षण खात्यात काय चाललंय माहीत नाही. असू दे...तसं चालायचंच. कारण लाडकी बहीण योजनेने आमचा कार्यक्रमच केला आहे; पण वेगवेगळ्या माध्यमातून आमचा संघर्ष सुरू आहे. तुमच्या अडचणी मांडायच्या, प्रश्नांसाठी रस्त्यावर यायचे, हे सध्या आमच्या नशिबात आहे. २०२९ पर्यंत आमचा हा संघर्ष सुरूच राहील, तो आम्ही करत राहू. मात्र, प्रश्न मांडण्यासाठी सतत आम्हाला आंदोलकाच्या भूमिकेत ठेवू नका, भविष्यात प्रश्न सोडवण्याच्या बाजूला बसण्याची संधी द्या’, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले..महागाव (ता. गडहिंग्लज) येथे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्या निधीतून गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यातील माध्यमिक शाळांना स्मार्ट टीव्ही वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. खासदार शाहू महाराज अध्यक्षस्थानी होते. आमदार आसगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.आमदार पाटील म्हणाले, ‘आमदार आसगावकर यांनी शंभर टक्के निधी शाळांच्या विकासासाठी खर्च केला. रस्ते, गटारीसाठी निधीची मागणी करणाऱ्यांचा रोष पत्करून शिक्षक आमदारपदाचे दायित्व त्यांनी पार पाडले आहे. आजची तरुणाई स्क्रीनवर ८-९ तास वेळ घालवित आहे. त्यांच्यापर्यंत डिजिटलमधील चांगल्या गोष्टी पोहोचवाव्यात. जेणेकरून त्यांचे स्क्रीन टायमिंग कमी होईल. नियमित शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना एआयचे ज्ञान द्या. त्यासाठी शिक्षकांना आधी अपडेट व्हावे लागतील. फसवणूक टाळण्यासाठी तरुणाईला डिजिटल साक्षर बनवा.’.आसगावकर म्हणाले, ‘डोंगराळ, दुर्गम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहाेचवण्यासाठी पाच वर्षांत मतदारसंघातील सहा हजार शाळांना संगणक संच, स्मार्ट टीव्हीचे वितरण केले. शंभर टक्के निधी शाळा-कॉलेजसाठी खर्च केला.’याप्रसंगी सुनील शिंत्रे, सयाजी कदम, रफिक पटेल, श्री. दिवेकर यांची मनाेगते झाली. प्रातिनिधीक स्वरूपात तिन्ही तालुक्यातील शाळांना स्मार्ट टीव्हीचे वितरण झाले. यावेळी अंजनाताई रेडेकर, विद्याधर गुरबे, बसवराज आजरी, दिग्विजय कुराडे, डॉ. यशवंत चव्हाण, संभाजी देसाई, सोमगोंडा आरबोळे, डॉ. अनिल कुराडे, जे. बी. बारदेस्कर, अभिषेक शिंपी उपस्थित होते..Kolhapur Slab Collapse : ‘माझ्या पोराला आत का न्हेलं? इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यावर मुलाची अवस्था पाहून आईचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा....विरोधकांना पाच टक्के निधीखासदार शाहू महाराज म्हणाले, ‘विरोधी खासदार, आमदारांना जिल्ह्याचा हक्काचा डीपीडीसी निधी केवळ पाच टक्के दिला जातोय. हा अन्यायरबद्दल आहे. त्यातून तोडगा काढून ही रक्कम शासनाने वाढविली पाहिजे. तरच विषमता दूर होईल. सतेज पाटील स्मार्ट व्यक्तिमत्त्वाचे असून प्रश्नाची निर्गत करण्यात ते माहीर आहेत. या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष द्यावे. शिक्षकांनी केवळ स्मार्ट टीव्हीचा वापर करू नये, तर स्मार्ट सतेज पाटलांचा उपयोगही आपल्या प्रश्नांसाठी करून घ्यावा.’.FAQsप्र.१: सतेज पाटील यांनी शिक्षण विभागाबाबत काय टीका केली?उ: “लाडकी बहीण योजनेने कार्यक्रमच केला, आम्हाला सतत आंदोलक ठेवू नका, प्रश्न सोडवण्यासाठीही संधी द्या” असे त्यांनी सांगितले.प्र.२: विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापराबाबत काय सांगितले?उ: तरुणाई ८-९ तास स्क्रीनवर वेळ घालवते, त्यामुळे त्यांना एआयचे ज्ञान, डिजिटल साक्षरता द्यावी आणि शिक्षकांनी आधी स्वतः अपडेट व्हावे, असे त्यांनी सुचवले.प्र.३: आमदार जयंत आसगावकर यांचे कार्य कसे अधोरेखित झाले?उ: त्यांनी १००% निधी शाळा-कॉलेजसाठी खर्च केला, सहा हजार शाळांना संगणक-स्मार्ट टीव्ही वाटप केले, असे नमूद केले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.