Satej Patil Criticism : राहुल आवाडे ‘अभी तो बच्चा है’ तर मुन्ना महाडिकांनी बोलण्याचं तारतम्य ठेवावं, सतेज पाटलांनी महापालिका निवडणुकीत टीकेचा रंग भरला...

Kolhapur Municipal Election News : महायुतीतील नेते धनंजय महाडिक यांनी काय बोलायचे याचे तारतम्य ठेवावे आणि राहुल आवाडे ‘अभी तो बच्चा है’, असा टोला लगावत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी आज महायुतीवर जोरदार टीका केली. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ही लढाई महायुती विरुद्ध कोल्हापूरकर अशीच असेल, असे स्पष्ट करत काँग्रेसचा जाहीरनामा येत्या ७ तारखेला जनतेसमोर आणला जाणार असल्याची माहिती सतेज पाटील यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..पाटील म्हणाले की, कोल्हापूरकरांना सध्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ पक्षीय न राहता जनता विरुद्ध महायुती अशीच ठरेल. महापालिकेत प्रशासकांच्या माध्यमातून महायुतीने केलेल्या तथाकथित कामगिरीचा आम्ही पंचनामा करून तो जनतेसमोर मांडणार आहोत. कोल्हापूरची झालेली वाताहत याला महायुती सरकारच जबाबदार आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांपैकी एकही रस्ता पूर्ण झालेला नाही, मात्र मुख्यमंत्री आले की एका रात्रीत रस्ते होतात, अशी टीकाही त्यांनी केली..महायुतीतील नेत्यांवर निशाणा साधताना सतेज पाटील म्हणाले की, धनंजय महाडिक कोणत्या विषयावर बोलत आहेत, याचे आधी ज्ञान आत्मसात करावे. जर जनता त्यांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवत असती, तर त्यांचा २ लाख ७० हजार मतांनी कार्यक्रम झाला नसता. राज्यात महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध कसे निवडून येतात, यामागे पैशाचा वारेमाप वापर होत असून दबावाचे राजकारण सुरू आहे. याची निपक्षपाती व सखोल चौकशी निवडणूक आयोगाने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आजच निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडणुकांच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले..काँग्रेसकडे जनतेकडून १२ हजार सूचना आल्या असून त्यात सर्वाधिक तक्रारी रस्त्यांबाबत असल्याचे पाटील म्हणाले. जनसुराज्य आणि राष्ट्रवादी हे भाजपचीच ‘बी टीम’ असल्याचा आरोप करत, कोल्हापूरकरांची धास्ती घेतल्यामुळेच महायुती झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.पक्षशिस्तीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्यात अपक्ष अर्ज भरून माघार न घेतलेल्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांवर पक्षशिस्तीनुसार कारवाई केली जाईल. मात्र ज्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत, त्यांच्या आभारप्रदर्शनाचा कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. “मी इतरांसारखी भविष्यवाणी करणार नाही, पण कोल्हापूरकर आम्हाला स्पष्ट बहुमत देतील,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Satej Patil Politics : कोल्हापुरात सतेज पाटलांचे गणित बिघडणार, शरद पवारांच्यानंतर आता ठाकरेसेनेचा इशारा..., काँग्रेसची स्वंतत्र्य तयारी.महायुतीतील अंतर्गत वादांवर टीका करताना सतेज पाटील म्हणाले की, एकमेकांवर टीका करायची आणि सत्तेत मात्र मांडीला मांडी लावून बसायचे, हे थोतांड आहे. सत्तेतील नेत्यांकडूनच टीका होत असेल तर अजितदादांनी सरकारमधून बाहेर पडावे, अन्यथा भाजपने त्यांना काढावे. आरोग्य खात्याच्या परिस्थितीवरही त्यांनी टीका केली. गडचिरोलीतील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित कुटुंबीयांची भेट घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..लाडकी बहीण योजनेपेक्षा आता महागाई हा माता-भगिनींसमोर मोठा प्रश्न असल्याचे सांगत, “आमचे कोणावरही वैयक्तिक टार्गेट नाही; कोल्हापूरचा विकास हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. कोल्हापूरची जनता हीच आमची खरी ताकद आहे,” असे सतेज पाटील म्हणाले. अखेरीस त्यांनी “१५ जानेवारी – काँग्रेसचं भारी” असा नारा देत पत्रकार परिषद संपवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.