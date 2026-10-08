Satej Patil: ‘उद्या म्हशीची धार कधी काढायची, हेही मुंबईत ठरू नये’; ‘गोकुळ’वरून सतेज पाटील आक्रमक, ‘गोकुळ’ निवडणूक बिनविरोध नाही

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’साठी महायुतीचे पॅनेल असो की संघावर प्रशासक येणार किंवा जाणार, हे मुंबईत ठरत आहे. अवसायनातील दूध संस्थांच्या मतदानाचा अधिकारही मुंबईतून ठरत आहे. महायुतीचा कारभारही मुंबईतून चालतो. संघाची सूत्रेही मुंबईतून करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू असून उद्या म्हशीची धार कधी काढायची, हेही मुंबईत ठरू नये एवढीच अपेक्षा आहे’, अशी टीका आमदार सतेज पाटील यांनी आज केली. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘आज गोकुळसंदर्भात आमच्या आघाडीकडून निवडणूक लढवणाऱ्यांसोबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. उद्या अर्ज मागे घेण्याआधी आमचे पॅनेल घोषित होईल. उद्या सायंकाळी चार वाजेपर्यंत पॅनेलची घोषणा करू. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन पुढील पंधरा दिवसांचे धोरण जाहीर केले जाईल. गोकुळ निवडणूक बिनविरोध होण्याचा आणि माघारीचा विषय नाही. आम्ही पूर्ण तयारी केली आहे.’’ देशाच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या चुका आयोगाने मान्य केल्या आहेत. त्या चुकीची जबाबदारी स्वीकारून आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, यात चूक काय आहे..राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ३०० खासदार उपस्थित असताना शांततेत सुरू असलेले आंदोलन चिरडण्याचे काम भाजपकडून सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी खासदारांना भेटण्यासाठी वेळ देणे अपेक्षित होते. विरोधी पक्षातील खासदार वेळ मागत असतील, तर त्यांना भेटणे ही लोकशाहीची पद्धत आहे. मात्र, खासदारांना भेटायचेच नाही, ही भूमिका योग्य नाही. हे सगळे पाप ज्ञानेशकुमार यांच्यामार्फत झाले असून, त्यांनी राजीनामा द्यावा’, अशी मागणी पाटील यांनी केली..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीचा उल्लेख करत आहेत. वास्तविक मोदींनी जनतेला २५ वर्षांची आठवण करून दिली. गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत लोकशाही कशी संपवली, याचा उत्सव ते साजरा करीत आहेत. देशात लोकशाही राहिलेली नाही’, असा आरोप त्यांनी केला..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.एमपीएससी विद्यार्थ्यांची राजीनाम्याची मागणी रास्त एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत पाटील म्हणाले, ‘‘मी परवा आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर सचिवांची बदली करण्यात आली. काही तथ्य आढळले म्हणूनच बदली केली ना? विद्यार्थ्यांची राजीनाम्याची मागणी रास्त आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.