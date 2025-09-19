कोल्हापूर

Scam Alert Kolhapur : गोलमाल है भाई गोलमाल है! एक गाव आणि चार भक्त निवास, आणखी दोन भक्त निवासासाठी ४० लाखांची मंजुरी

Bhakt Niwas Kolhapur : नव्याने बांधकाम सुरू असेलेल्या गहिनीनाथ मंदिरामध्ये पुरुषांसाठी २० लाख ३७ हजार रुपयांचे आणि महिलांसाठी २० लाख ३७ हजार रुपयांचे भक्त निवासचे बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
Fake Bhakt Niwas Construction : शासन घरकुल योजनेतून अडीच लाख रुपये देऊन गोरगगरिबांना हक्काचे आणि मजबूत घर बांधा आणि तुमच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करा म्हणून सांगत आहेत, तर दुसरीकडे पिराचीवाडी (ता. कागल) येथे २१ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी खर्च करून हनुमान मंदिराशेजारी महिलांसाठी दोन खोल्यांचे भक्त निवास बांधल्याचा दावा ठेकेदाराकडून केला जात आहे. याशिवाय, महादेव मंदिर पुरुष भक्त निवासासाठी ३५ लाख ७८ हजार रुपयांची रक्कमही ठेकेदाराला दिली आहे.

