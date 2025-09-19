Scam Alert Kolhapur : गोलमाल है भाई गोलमाल है! एक गाव आणि चार भक्त निवास, आणखी दोन भक्त निवासासाठी ४० लाखांची मंजुरी

Fake Bhakt Niwas Construction : शासन घरकुल योजनेतून अडीच लाख रुपये देऊन गोरगगरिबांना हक्काचे आणि मजबूत घर बांधा आणि तुमच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करा म्हणून सांगत आहेत, तर दुसरीकडे पिराचीवाडी (ता. कागल) येथे २१ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी खर्च करून हनुमान मंदिराशेजारी महिलांसाठी दोन खोल्यांचे भक्त निवास बांधल्याचा दावा ठेकेदाराकडून केला जात आहे. याशिवाय, महादेव मंदिर पुरुष भक्त निवासासाठी ३५ लाख ७८ हजार रुपयांची रक्कमही ठेकेदाराला दिली आहे..दरम्यान, नव्याने बांधकाम सुरू असेलेल्या गहिनीनाथ मंदिरामध्ये पुरुषांसाठी २० लाख ३७ हजार रुपयांचे आणि महिलांसाठी २० लाख ३७ हजार रुपयांचे भक्त निवासचे बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांनीही याबाबतची चौकशी न करता भक्त निवासावरच शासकीय निधीची खैरात केली आहे..पर्यटन विकासमधून गहिनीनाथ मंदिराचे बांधकाम, सुशोभीकरण सुरू आहे. यासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये मंदिर परिसरात ध्यानसाधना गृहासाठी म्हणून २७ लाख, शौचालय बांधकामासाठी ३७ लाख, वाहनतळासाठी ५३ लाख रुपये, महिला व पुरुष अशा दोन भक्त निवासासाठी ४० लाखांहून अधिक रुपयांची कामे केली जात आहेत. यापैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. ज्या ठेकेदाराने हनुमान आणि महादेव मंदिर परिसरात भक्त निवास बांधल्याचा दावा केला जात आहे. त्याच ठेकदाराकडून गहिनीनाथ मंदिराचेही काम केले जात आहे..ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे चार कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. काही कामे पूर्ण होऊन निधीही दिला आहे. मंदिर हे ‘पर्यटन विकास’मधून बांधले जात आहे. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने या सर्व सुविधा द्यायला हव्यात, असा दावा माजी सरपंच आणि ठेकेदारांचा आहे; मात्र एकाच गावात चार-चार भक्त निवासावर खर्च केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीबाबत जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चौकशी होणार कधी, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. (समाप्त).Kolhapur Bhakt Niwas Scam : भक्त निवास म्हणून दाखवल्या शाळेच्या खोल्या, निधीचा गैरवापर; माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती, मुख्य सूत्रधार कोण?.गहिनीनाथ मंदिर कोल्हापूर जिल्ह्याचे आकर्षण ठरणार आहे. निसर्गरम्य परिसरात असणाऱ्या या मंदिराला लोकांकडूनही निधी दिला जात आहे. लोक उत्स्फूर्तपणे आपापल्या परीने वर्गणी देत आहेत. याठिकाणी बाहेरचे भाविक येतात. त्यांच्यासाठी ध्यानगृह, स्वच्छतागृह, शौचालय व विश्रांती घेण्यासाठी भक्त निवास बांधले आहे. अजून काही कामे अपूर्ण आहेत. तीही शासकीय नियमानुसार पूर्ण करून घेतली जातील.- सुभाष भोसले, ठेकेदार.गहिनीनाथ मंदिर बांधकामासाठी मिळालेला निधी (लाख रुपयांत) बांधकाम निधीखुले सभागृह २८.७३, सभामंडप २०.२६, पुरुष भक्त निवास २०.३७, महिला भक्त निवास २०.३७, संरक्षक भिंत २०.३८, धान्य साधनागृह २७.२१, स्वागत कमान १६.५६ (दोन मंजुऱ्या), कुंपण भिंत ४.४९, शौचालय बांधकाम ३७.८०, सहा रिटेनिंग वॉल ६३.५६, वाहनतळ ५३.८७..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.