Shaktipeeth Mahamarg : (प्रवीण देसाई) :'शक्तिपीठ' महामार्गाला होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे चित्र आहे. सर्वाधिक विरोध असणाऱ्या कोल्हापूरसह सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या मार्गात बदल शक्य आहे. त्यासाठी हिटणी, चंदगडमार्गे दोडामार्गपर्यंतच्या नवीन मार्गाचा विचार सुरू असल्याचे दिसत आहे, परंतु शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समिती संपूर्ण १२ जिल्ह्यांतील महामार्ग रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे..नुकतेच नागपूर येथे 'दिवाळी मिलन' या कार्यक्रमावेळी प्रसिद्धीमाध्यमांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठे विधान केले. 'या महामार्गात बदल होऊ शकतो. तो बदल कोल्हापूर, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांत अपेक्षित आहे', असे त्यांनी सांगितले.तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांचीही मागणी हा मार्ग चंदगडमधून न्यावा, अशी आहे. त्यामुळे सरकारकडून हिटणी, चंदगडमार्गे दोडामार्गचा नवीन पर्याय समोर आला आहे. त्यादृष्टीने विचार सुरू असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा आहे..सद्यस्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोजणी थांबविली आहे. गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्याला या मार्गातून वगळण्याचे आदेश होते, परंतु जुलै महिन्यात सरकारने या संपूर्ण मार्गासाठी निधीची तरतूद करून हा मार्ग करण्याचीच भूमिका घेतली आहे. मात्र, अवघ्या चार महिन्यांतच अचानक सरकारची बदललेली भूमिका पाहायला मिळत आहे..शक्तिपीठ महामार्ग पूर्णपणे रद्द करावा, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. राज्य सरकारने या महामार्गात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे, परंतु हा आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तोंडावर जनतेची धूळफेक करण्याचा प्रयत्न आहे. मराठवाड्यात पूरग्रस्तांना मदत पोहोचविली नाही. त्यामुळे तेथील जनतेत असंतोष आहे. त्यापासून दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठी अशाप्रकारे धूळफेक करण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे.''-आमदार सतेज पाटील, गटनेते काँग्रेस, विधान परिषद.शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात सुरू असलेली शेतकऱ्यांची लढाई कमकुवत करण्याचा डाव सरकारचा आहे. या महामार्गात बदल करण्याची शक्यता असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. यावरून आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रकार केला जात आहे, परंतु १२ जिल्ह्यांतील संपूर्ण शक्तिपीठ महामार्गच रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. जोपर्यंत हा महामार्ग रद्द होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.''-संपत देसाई, निमंत्रक, शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समिती.