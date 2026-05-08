Shaktipeeth Highway New Alignment : कोल्हापूरातील ७८ गावांतून जाणार ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग; तालुकानिहाय गावांची यादी जाहीर, नव्याने अधिसूचना जारी

Shaktipeeth Mahamarg Kolhapur : बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना मंगळवारी (ता. ५) प्रसिद्ध झाली. हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतून जाणार असून, यासाठी ७८ गावांतील भूसंपादन होणार आहे. तीव्र विरोध असणारा शिरोळ तालुका वगळला असून, हातकणंगलेमधील एक, तर कागलमधील दोन गावांचा नव्या अधिसूचनेत समावेश आहे..महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार महामार्गाचे नवीन संरेखन (अलायमेंट) निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध अधिसूचनेनुसार हा प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे सुमारे ८०२.६ किलोमीटर लांबीचा असून, महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांना जोडणार आहे. हा महामार्ग नागपूर ते गोवा दरम्यान उभारण्यात येणार आहे..भूसंपादन होणारी तालुकावार गावेहातकणंगले ः पारगावकागल ः बोरवडे, उंदरवाडीपन्हाळा ः बहिरेवाडी, जाखले, गिरोली, पोहळे तर्फ आळते, कुशिरे तर्फ ठाणे.राधानगरी ः राशिवडे बुद्रुक, कोदवडे, वाघवडे, मोहडे, चाफोडी तर्फ तारळे, कौलव, पिंपळवाडी, ठिपकुर्ली, कुह्राडवाडी, माजगाव, तळाशी, तुरुंबे, कपिलेश्वर, मालवे..Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा ठराव पूर्ण गावानेच घेतला, सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी नितीन गडकरींची घेणार भेट.करवीर ः केर्ले, वरणगे, पाडळी बुद्रुक, शिंदेवाडी, खुपिरे, वाकरे, कुडित्रे, बहिरेश्वर, कसबा बीड, गणेशवाडी, शिरोली दुमाला, सडोली दुमाला, हिरवडे दुमाला, भाटणवाडी, सोनाळी, हसूर दुमालाभुदरगड ः पुष्पनगर, नाधवडे, कोनवडे, निळपण, दारवाड, म्हसवे, गारगोटी, आकुर्डे, सोनारवाडी, मडूर, करडवाडी, शेळोली, पडखंबे, सोनुर्ली, अरळगुंडी, मेघोली, बेडीव.आजरा ः कोरिवडे, हरपवडे, पेरणोली, देवर्डे, वेळवट्टी, पेठेवाडी, आजरा, मासोली, कोपर्डेवाडी खालसा, खानापूर, पेळगाव.चंदगड ः गवसे, बुझवडे, कुरणी, इनाम म्हाळुंगे, बिजूर, कानूर बुद्रुक, भोगोली, पिळणी, जांबरे, इसापूर.