Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून तीव्र विरोध होत असताना आता प्रशासनाने ड्रोन सर्वेक्षणाची तयारी सुरू केली आहे. येत्या १ ते ५ डिसेंबरदरम्यान जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत अधिकृत प्रशासकीय सुत्रांकडून माहिती समोर आली आहे..विशेष म्हणजे, या सर्वेक्षणाचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्याची शक्यता आहे. संभाव्य विरोध लक्षात घेता जिल्ह्याबाहेरील एक हजार पोलिसांचा बंदोबस्त मागविण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून शक्तिपीठ महामार्गाचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रशासनाचा घाट असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. चंदगड, आजरा, राधानगरी, भुदरगड, करवीर, कागल, हातकणंगले आणि शिरोळ या आठ तालुक्यांतून हा महामार्ग प्रस्तावित आहे. या मार्गामुळे सुपीक जमीन, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याची भूमिका घेत गावोगावी विरोधाची भूमिका तीव्र झाली. मागचा आठवडाभर जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध करत माघारी धाडले होते..दरम्यान, गेल्या आठ दिवसांपासून माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी रस्त्यावर उतरून सर्वेक्षणाला विरोध करत आहेत. सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, आता प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याऐवजी ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याची तयारी प्रशासनाने केल्याचे समोर येत आहे. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे..Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीवरून खानापूर शेतकरी पोलिसांत जोरदार झटापट; पोलिसांनी काठी हातात घेताच शेतकऱ्यांनी दगडे घेतली....एक हजार पोलिसांचा बंदोबस्त मागविणार?ड्रोन सर्वेक्षणादरम्यान शेतकऱ्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता प्रशासनाने गृहीत धरल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेरील सुमारे एक हजार पोलिसांचा बंदोबस्त मिळावा, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळाली आहे. एवढ्या मोठ्या पोलीस बंदोबस्ताची मागणी झाल्याने सर्वेक्षणादरम्यान संघर्षाची शक्यता अधिक गडद झाली आहे..राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्षशक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले असताना सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांसह विरोधी गटातील अनेक नेत्यांनीही या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. राजू शेट्टी यांनी मात्र आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. आता १ ते ५ डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या संभाव्य ड्रोन सर्वेक्षणाला शेतकरी कशा पद्धतीने विरोध करतात आणि प्रशासन त्याला कसे सामोरे जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.प्रशासन ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याच्या तयारीत असले, तरी शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न पुन्हा एकदा प्रशासन विरुद्ध शेतकरी अशा संघर्षाच्या वळणावर जाण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.