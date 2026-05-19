Krishnaraj Mahadik Statement : शक्तिपीठ महामार्गावरून शेतकऱ्यांची दिशाभूल; भाजप प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिकांचा राजू शेट्टी, सतेज पाटलांवर निशाणा

Shaktipeeth Highway controversy : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले असून भाजप युवा प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी या प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन करत विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार सतेज पाटील यांचे नाव न घेता त्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला..महाडिक म्हणाले की, शक्तिपीठ महामार्ग ज्या जिल्ह्यांतून जाणार आहे, त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार असून स्थानिकांना त्याचा थेट फायदा मिळेल. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचाच असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..कोल्हापूर दौऱ्याचा संदर्भ देताना महाडिक म्हणाले की, त्या वेळी शक्तिपीठ महामार्गाला मोठा विरोध असल्याचे चित्र निर्माण केले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात सुमारे एक हजार शेतकरी २५ ते ३० हजार शेतकऱ्यांच्या सह्यांसह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. त्यांनी या प्रकल्पाला आपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्टपणे मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले होते..काही राजकीय नेते केवळ सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचे संदेश पसरवत आहेत आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप करत महाडिक यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला..शक्तिपीठ महामार्गाचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे पूर्ण होईल आणि त्यातून राज्यातील वाहतूक, उद्योग आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही कृष्णराज महाडिक यांनी व्यक्त केला.