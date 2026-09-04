कोल्हापूर

Shaktipeeth Highway Row : कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थकांत जोरदार राडा; शेट्टी समर्थकांच्या वाहनांवर लाथा, बुक्क्यांनी हल्ला

Shaktipeeth Highway Dispute Sparks Clash in Kolhapur : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टी आणि राजेश क्षीरसागर यांच्यातील वाद चिघळला. कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांत झटापट झाली.
Shaktipeeth Highway Clash in Kolhapur

Shaktipeeth Highway Clash in Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गावरून माजी खासदार राजू शेट्टी व शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यातील वादातून शिवाजी चौकात या दोन्हीही नेत्यांच्या समर्थकांत जोरदार राडा (Raju Shetti Rajesh Kshirsagar Dispute) झाला. क्षीरसागर यांच्या निषेधार्थ आंदोलन करून परत निघालेल्या शेट्टींच्या कार्यकर्त्यांसह त्यांच्या वाहनांवर क्षीरसागर समर्थकांनी लाथा, बुक्क्यांनी हल्ल्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने शिवाजी चौकात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला केल्याने अनर्थ टळला.

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