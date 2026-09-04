Shaktipeeth Highway Row : कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थकांत जोरदार राडा; शेट्टी समर्थकांच्या वाहनांवर लाथा, बुक्क्यांनी हल्ला

कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गावरून माजी खासदार राजू शेट्टी व शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यातील वादातून शिवाजी चौकात या दोन्हीही नेत्यांच्या समर्थकांत जोरदार राडा (Raju Shetti Rajesh Kshirsagar Dispute) झाला. क्षीरसागर यांच्या निषेधार्थ आंदोलन करून परत निघालेल्या शेट्टींच्या कार्यकर्त्यांसह त्यांच्या वाहनांवर क्षीरसागर समर्थकांनी लाथा, बुक्क्यांनी हल्ल्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने शिवाजी चौकात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला केल्याने अनर्थ टळला..शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेट्टींनी सरकार उलटे टांगून ठेवेल, अशी टीका आमदार क्षीरसागर यांनी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना शेट्टी यांनी, क्षीरसागर हे टक्केवारीतील माणूस असल्याचे प्रत्युत्तर दिले होते. शेट्टी यांनी केलेल्या टीकेच्या निषेधार्थ क्षीरसागर यांच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी (ता. २) शिवाजी चौकात शेट्टी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन केले..शिवसेनेच्या या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काल शिवाजी चौकात शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध आंदोलन केले. यात स्वस्तिक पाटील, राजेंद्र गड्ड्यानावर, अजित पोवार आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. हे आंदोलन संपवून कार्यकर्ते परतत असतानाच पापाची तिकटीकडून शिवसेनेचे समर्थक मोठ्या संख्येने शिवाजी चौकाकडे आले..Farmers Irrigation Water Demand : आलमट्टी अन् हिप्परगीवरून पुन्हा घमासान! शेतीसाठी बारा महिने पाणी राखीव ठेवा; इरिगेशन फेडरेशनसह शेतकऱ्यांची मागणी.त्यांनी माळकर तिकटीच्या सिग्नलजवळून परत जाणाऱ्या स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांच्या वाहनांवर अर्वाच्य शिवीगाळ करत लाथा-बुक्क्यांनी हल्ला चढवला. काही कार्यकर्त्यांनी या वाहनांचा पाठलागही केला. यात एका पोलिस उपनिरीक्षकांनाही धक्का लागल्याने ते रस्त्यावर पडले. यावेळी पोलिस व क्षीरसागर समर्थकांत जोरदार झटापट झाली. परिणामी परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला..त्यानंतर शेट्टींच्या विरोधात घोषणाबाजी करत क्षीरसागर समर्थकांनी आंदोलनस्थळी बसण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी कार्यकर्त्यांचा दुसरा गट आंदोलन स्थळी थांबून होता. त्या ठिकाणीही क्षीरसागर समर्थकांनी घुसण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये शहराध्यक्ष सुजित चव्हाण, रणजित जाधव यांच्यासह जमावाला अडवत पोलिसांनी जवळपास पंधरा ते वीस जणांना ताब्यात घेतले. तर आंदोलनस्थळी असणाऱ्या स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शेट्टी यांनी शिवसेनेच्या नादाला लागू नये, असा इशारा शहराध्यक्ष चव्हाण यांनी यावेळी दिला..KDCC Bank Election : 'गोकुळ'मध्ये शक्तीप्रदर्शन, पण जिल्हा बँकेकडे पाठ? गगनबावड्यातून अवघा एकच ठराव दाखल; सात दिवसांत दाखल करावे लागणार 10 हजार ठराव.नागरिक भीतीने धास्तावलेअचानक घडलेल्या या प्रकाराने या परिसरातील नागरिकांतही भीतीचे वातावरण तयार झाले. नेमके काय झाले हे न समजल्याने नागरिकांचीही पळापळ झाली. चौकातील सिग्नल सुरू असल्याने थांबलेल्या वाहनधारकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. तिथे उपस्थित असणाऱ्या घाबरलेल्या महिलेला पोलिसांनी धीर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.