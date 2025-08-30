Shaktipeeth Protest
कोल्हापूर

Shaktipeeth Protest : ‘शक्तिपीठ’विरोधी आंदोलन होणार तीव्र, सतेज पाटील, राजू शेट्टींची ताकद लागणार पणाला...

Raju Shetti : विरोधात शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीकडून आंदोलनाची धार वाढविली जाणार आहे. या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे.
Satej Patil and Raju Shetti : बहुचर्चित पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर या मार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळल्याचा स्थगिती आदेश रद्द केला आहे. याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. या विरोधात शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीकडून आंदोलनाची धार वाढविली जाणार आहे. या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे.

