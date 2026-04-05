Shaktipith Highway Project : शक्तिपीठ महामार्ग होणारच, मंत्री उदय सामंतांचे कोल्हापुरात वक्तव्य; सर्वांना विश्वासात घेण्याचे आवाहन

Uday Samant statement shaktipith highway Kolhapur : 'सर्वांना विश्वासात घेऊन शक्तिपीठ महामार्ग होणार,' असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथे व्यक्त केला. याचवेळी, 'ऑपरेशन तुतारी'मध्ये तथ्य नाही. अशोक खरात याच्या कॉल डिटेल्सची अंजली दमानीया यांनी दिलेली कॉल डिटेल्सची यादी तपासून पहावी लागेल', असेही त्यांनी स्पष्ट केले..राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या 'ऑपरेशन तुतारी'बाबत मंत्री सामंत म्हणाले, 'या चर्चेत काहीही तथ्य नाही. ज्या नेत्याचे काम चांगले असते त्याच्याकडे आमदार, खासदार गेले, तर त्याला ऑपरेशन म्हणून चालणार नाही..बारामती येथील निवडणूक बिनविरोध करावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सर्वांना आवाहन केले आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात कोणीही उमेदवार देऊ नये, असे आम्हाला वाटते. तसेच भोंदूबाबा अशोक खरातचा सीडीआर (कॉल डिटेल्स) जो सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सर्वांना दाखविला आहे, त्यामध्ये तथ्य नाही. त्यांना ज्यांनी कोणी दिले तपासून पहावे लागेल. खरातवर कारवाई झाली पाहिजे, ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खरात सोबत छायाचित्रे असलेल्या सर्वांची मागणी आहे.'.Uday Samant: उद्योगांना पाइपद्वारे गॅसपुरवठा; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची आढावा बैठकीत घोषणा, काळाबाजार करणाऱ्या कडक कारवाई!.दावोसमध्ये झालेले करार येताहेत प्रत्यक्षात'सध्या ज्या ठिकाणी 'पीएनजी'गॅसची पाईपलाईन गेली आहे, तेथील उद्योजकांना तेथेच तातडीने जोडणी दिली पाहिजे', अशा सूचना मी केल्या आहेत. दावोसमध्ये झालेले करार प्रत्यक्षात येत आहेत. त्याबाबत कोणतीही शंका नाही, त्यांचे प्रत्यक्षात सर्व काम सुरू झाले आहे. ज्यांना दावोसला घेऊन गेलो नाही, त्यांच्याकडून काहीही सांगण्यात येते', असे मंत्री सामंत म्हणाले..दीड लाखाने विजयी करायचे...मंत्री सामंत म्हणाले, 'माजी खासदार संजय मंडलिक यांना दीड लाखाने विजयी करायचे आहे, असे मेळाव्यात म्हटले आहे. पण, मंडलिक किंवा शिवसेनेचा जो उमेदवार असेल त्याला दीड लाख मतांनी विजयी करायचे आहे. लोकसभेसाठी अजून वेळ आहे. फेररचना होणार आहे, त्यानंतर हे ठरणार आहे.'.