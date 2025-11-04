कोल्हापूर

Sharad Pawar & Ajit Pawar : जे कोल्हापुरात होतं ते राज्यात होतं, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शरद पवार; अजित पवार एकत्र निवडणूक लढवणार

Hasan Mushrif Chandgad : चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांत या निवडणुका एकत्र लढविण्यावर आज कागलच्या विश्रामगृहामध्ये शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
Sharad Pawar & Ajit Pawar

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शरद पवार; अजित पवार एकत्र निवडणूक लढवणार

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

ZP Election Kolhapur : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपला शह देण्यासाठी शरद पवार व अजित पवार यांच्या दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने दिलजमाई झाली. चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांत या निवडणुका एकत्र लढविण्यावर आज कागलच्या विश्रामगृहामध्ये शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ajit Pawar
NCP
Hasan Mushrif
ncp leader
political news kolhapur
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
kolhapur zilha parishad
Kolhapur Bank Election
NCP internal dynamics
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com