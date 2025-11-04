Sharad Pawar & Ajit Pawar : जे कोल्हापुरात होतं ते राज्यात होतं, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शरद पवार; अजित पवार एकत्र निवडणूक लढवणार

ZP Election Kolhapur : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपला शह देण्यासाठी शरद पवार व अजित पवार यांच्या दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने दिलजमाई झाली. चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांत या निवडणुका एकत्र लढविण्यावर आज कागलच्या विश्रामगृहामध्ये शिक्कामोर्तब करण्यात आले..गतवर्षी झालेली विधानसभेची निवडणूक एकमेकाविरुद्ध लढलेले माजी आमदार राजेश पाटील (अजित पवार राष्ट्रवादी) व डॉ. नंदिनी बाभूळकर (शरद पवार राष्ट्रवादी) यांच्यासह समर्थकांच्या उपस्थितीत आज दुपारी ही बैठक झाली. मंत्री मुश्रीफ यांच्या मध्यस्थीने राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे दोन्ही बाजूंच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, भाजप पुरस्कृत आमदार शिवाजी पाटील व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजेश पाटील या महायुतीच्या घटक पक्षाच्या नेत्यांमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे या दोन्ही पक्षांचे सूर जुळणार नसल्याचेच स्पष्ट झाले होते..त्यातच आमदार शिवाजी पाटील यांनी स्वतंत्रपणे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारी सुरू केल्याने शक्यताही संपुष्टात आली होती. सुरुवातीला आमदार पाटील यांनी युतीसाठी डॉ. बाभूळकर यांच्याशी संपर्क साधल्याची चर्चा होती. परंतु, त्यात यश आले नाही. दरम्यान, मतदारसंघात भाजपला शह देण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा सुरू झाली. त्याची पहिली बैठक गेल्या आठवड्यात झाली होती. केवळ मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय शिल्लक होता. आजच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यावेळी उदय जोशी, जयसिंग चव्हाण, संतोष पाटील, शिवप्रसाद तेली, महाबळेश्वर चौगुले, राजेश पाटील-औरनाळकर, जयकुमार मुन्नोळी, अभयसिंह देसाई, राकेश पाटील, विकी कोणकेरी उपस्थित होते..Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.एकत्र पाहून मुश्रीफांना आनंददरम्यान, राष्ट्रवादी हे आम्हा साऱ्यांचे एकच कुटुंब होते. काही कारणांमुळे ते विभक्त झाले. परंतु, आजच्या बैठकीत विभक्त झालेले नेते व कार्यकर्त्यांना एकत्र पाहून आनंद झाल्याचे सांगत मुश्रीफ यांनी यापुढच्या राजकारणातही अशीच एकत्र वाटचालीची अपेक्षा व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.दृष्टिक्षेपात जागा वाटपचंदगड विधानसभा मतदारसंघातील गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्यांत जिल्हा परिषदेचे प्रत्येकी चार गट तर आठ गण आहेत. दोन्ही तालुक्यांतील या जागांचे समान वाटप करण्याचा निर्णय झाला आहे. आजरा तालुक्यातील एक गट व दोन गणांमध्ये मुश्रीफ यांचा निर्णय अंतिम राहील असेही ठरविण्यात आल्याचे खात्रीशीर समजते. तसेच कोणते गट कोणाकडे राहणार, हे मात्र जाहीर केलेले नाही. दरम्यान, आजरा व चंदगड नगरपंचायत निवडणुकी संदर्भातील चर्चेसाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचेही ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.