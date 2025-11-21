Leopard Attack Women Kolhapur : धक्कादायक! बिबट्याने धावत्या वाहनावर घेतली उडी, कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ; महिला गंभीर जखमी

Kolhapur Leopard News : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसांपासून बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येने चिंतेचा विषय बनला आहे. मागच्या महिन्यात पन्हाळा तालुक्यात बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. तर कोल्हापूर शहरात एक बिबट्या आल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. हातकणंगले तालुक्यातील घुणकी येथील एका मळ्यात दिड महिन्यांपासून बिबट्या वास्तव्यास असल्याच्या घटना ताज्या असतानाच काल संध्याकाळी (ता.२०) पन्हाळा तालुक्यातील केकतवाडी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात अनिता शिवाजी गवड (वय ४०, रा. बादेवाडी, ता. पन्हाळा) जखमी झाल्या. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना रात्री उशिरा कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात हलविण्यात आले..अनिता गवड या पती शिवाजी यांच्यासह मोटारसायकलवरून बांबवडे येथे गेल्या होत्या. सायंकाळी सातच्या सुमारास तेथून बादेवाडीकडे परतताना मसाई पठाराच्या पायथ्याशी केकतवाडी गावाजवळ अचानक बिबट्याने त्यांच्या मोटारसायकलवर झडप घातली. या हल्ल्यात बिबट्याचा पंजा अनिता यांच्या पायाला लागून त्या जखमी झाल्या. अचानक झालेल्या प्रसंगामुळे दोघेही घाबरून गावात पोहोचले आणि तेथून त्यांना तत्काळ बोरपाडळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना सीपीआरमध्ये हलविण्यात आले..Leopard Sex Video : बिबट्या प्रायव्हेट काम करत असताना अचानक समोरून बस आली अन्, व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल....दरम्यान, माहिती मिळताच वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरातील नागरिकांनी रात्री एकटे बाहेर पडू नये, गोठे बंदिस्त ठेवा तसेच बिबट्या दिसून आल्यास तत्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे. या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला आहे. पाळीव जनावरांवर हल्ल्याच्या घटना घडत असतानाच आता मनुष्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..सध्या परिसरात भात काढणीचा हंगाम सुरू असल्याने शेतकरी दिवसरात्र शेतात काम करत आहेत. त्यामुळे वनविभागाने तातडीने उपाययोजना करून बिबट्याला पकडावे किंवा गस्त वाढवून लोकांच्या जीवितास धोका होऊ नये अशी खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.