Gokul Milk Politics : गोकुळ दूध संघाकडून शौमिका महाडिकांचे आरोप खोडून काढले, प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली माहिती

Kolhapur Jilha Dudh Sangh : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) देशात उच्चांकी १३६ कोटी अंतिम दूध दर फरक देणारा संघ आहे. संघात डिबेंचर योजना नवीन नसून १९९३ पासून राबविली जात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना संघाने सल्लागारांचे मार्गदर्शन घेऊन, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. दरवर्षी ३१ मार्चला ताळेबंद नफा-तोटा पत्रक तयार करून तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जातो. २०२४–२५ चा ताळेबंद वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली..पत्रकात म्हटले आहे, 'गोकुळ' दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करून पारदर्शक पद्धतीने काम करणारा राज्यातील अग्रगण्य सहकारी दूध संघ आहे. सन २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात व्यापारी नफा २१५ कोटी ८७ लाख इतका झाला आहे. त्यामुळे 'गोकुळ'ने देशातील सर्वाधिक १३६ कोटी रुपये अंतिम दूध दरफरक म्हणून क्रमांक एकचा दूध संघ म्हणून ओळख मिळवली आहे..'गोकुळ'ने आजपर्यंत कोणत्याही दूध संस्थेची ४० टक्के डिबेंचर कपात केलेली नाही. संघाकडून १९९३ पासूनच संस्थांना डिबेंचर्स दिले जात असून, संस्था सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी ही योजना राबविली जाते. आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये संस्थांना प्रतिलिटर सरासरी १.२५ रुपये प्रमाणे डिबेंचर्स दिले आहेत. डिबेंचर्स व दर फरकाची सर्व माहिती सात ऑगस्ट २०२५ च्या खातेउताऱ्यातून संस्थांना देण्यात आली आहे..डिबेंचर्स स्वरूपात निधी उभारण्यासाठी संघाने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तसेच शासनाची मंजुरी घेतली आहे. ३१ मार्च २०२५ अखेर 'गोकुळ'ने १४४ कोटी १६ लाख २६ हजार ५०० इतकी रक्कम डिबेंचर्स स्वरूपात उभारली आहे. त्यापैकी ७२ कोटी ७८ लाख ४ हजार ३८८ इतकी रक्कम २०२४–२५ च्या अंतिम दरफरकातून संस्थांना देण्यात आली आहे. ही रक्कम भविष्यात संस्थांच्या वसूल भागभांडवलामध्ये रूपांतरित होणार आहे..Shoumika Mahadik : गोकुळ दूध संघाकडून १३६ कोटींचा फरक बिल वाटण्याचा फुगा शौमिका महाडिकांनी फोडला, संस्थांना ७ ते ८ लाखांना फटका.डिबेंचर योजनेची वैशिष्टे व फायदादरवर्षी ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत दुधाचे उत्पादन वाढते. या काळात विक्रीपेक्षा जास्त दूध आल्यामुळे दूध भुकटी आणि लोणी स्वरूपात साठा ठेवावा लागतो, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालू भांडवलाची गरज असते. डिबेंचर योजनेमुळे गोकुळला बँकांकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता राहत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त व्याजाचा भार दूध उत्पादकांवर पडत नाही. उलट, संघाकडून डिबेंचर्सवर संस्थांना व्याज देण्यात येते..'गेल्या दहा वर्षांत डिबेंचर्स वीस पैशांपासून १ रुपये २५ पर्यंत दिला आहे. आजपर्यंत संघाने दूध दरफरक रक्कम देणे व डिबेंचर्स देणे ही पद्धत अवलंबली आहे. २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०२० या वर्षामध्ये नैसर्गिक आपत्ती, महापूर, कोरोना महामारी या संकटामुळे दूध उत्पादकास दुधाचा जास्तीत जास्त दर दिला आहे. डिबेंचर देण्यात आलेले नाहीत.- डॉ. योगेश गोडबोले, कार्यकारी संचालक.