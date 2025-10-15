Gokul Milk Politics : शौमिका महाडिकांनी कंबर कसली, डिबेंचर्सच्या मुद्दावरून ‘गोकुळ’वर जनावरांसह मोर्चा...

Highlight Summary Pointsडिबेंचर्स रक्कम कपातीविरोधात दूध उत्पादकांचा मोर्चा:कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ’ ने प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांच्या दूध फरक बिलातून सुमारे ४०% रक्कम कपात केली असून, संस्थांची संमती न घेता हा निर्णय घेतल्यामुळे शौमिका महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला जाणार आहे.संघाकडे प्रचंड ठेवी असूनही कपात:कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी संघाकडे ५१२ कोटी रुपये ठेवी असल्याचे सांगितले, तरीही प्राथमिक संस्थांच्या रकमेवर कपात करण्यात आली. संघाने कपात केलेली रक्कम नियमबद्ध करून परत देण्याची मागणी केली जात आहे.मोर्च्याद्वारे न्यायाची मागणी:मोर्चा दूध उत्पादकांच्या न्यायासाठी प्रशासनाकडे निवेदन देण्यासाठी आयोजित केला जात आहे, मोर्चा हिंसक नाही, तर उद्योगातील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणासाठी आहे..Gokul Milk Politics : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांच्या दूध फरक बिलातून डिबेंचर्सची रक्कम अन्यायकारक व संस्थांना विश्वासात न घेता कपात केली आहे. सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत ही रक्कम कपात केली असून, प्राथमिक संस्थांच्या संमतीशिवाय कपात केली आहे, ही रक्कम नियमात बसवून परत करावी, या मागणीसाठी ‘गोकुळ’ संचालिका शौमिका महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (ता. १६) जिल्ह्यातील दूध संस्था व दूध उत्पादक आपल्या गायी व म्हशींसह शासकीय विश्रामगृहापासून ‘गोकुळ’च्या ताराबाई पार्क येथील कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. याबाबतची माहिती कावणे येथील केंदारलिंग दूध संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील आणि भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष भगवान काटे यांनी आज दिली..प्रवीण पाटील म्हणाले, ‘गोकुळचे कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी संघाकडे ५१२ कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याचे सांगितले होते. जर संघाकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या ठेवी असतील, तर प्राथमिक दूध संस्थांच्या फरक बिलातून डिबेंचर्स स्वरूपात रक्कम कपात कशासाठी केली. संघ फायद्यात आहे, तरीही ही रक्कम कपात केली जात आहे..Kolhapur Farmers : मराठवाडा नाही कोल्हापुरात दोन शेतकऱ्यांनी उचललं टोकाचं पाऊल, राधानगरी तालुक्यातील धक्कादायक घटना....गोकुळ संचालिका शौमिका महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकारी संचालक गोडबोले यांची भेट घेऊन कपात केलेली रक्कम परत मागितली होती. त्यानंतर गोडबोले यांनी यू-टर्न घेत चुकीचे वक्तव्य करून दूध संस्थांची दिशाभूल केली. त्यामुळे मोर्चाचे नेतृत्व संचालिका शौमिका महाडिक यांनी करावे, अशी विनंती दूध संस्था प्रतिनिधी मंडळाकडून केली आहे. त्यानुसार हा मोर्चा निघणार आहे.’ यावेळी प्रमोद पाटील (कणेरी), बाबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.‘दूध संस्थांना डिबेंचर्सची रक्कम परत दिली पाहिजे, ही दूध उत्पादकांची रास्त मागणी आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांचे निवेदन देण्यासाठी आपणही जाणार आहे. हा मोर्चा म्हणून नव्हे, तर दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी प्रशासनाला निवेदन देणार आहे.शौमिका महाडिक, संचालिका, गोकुळ.FAQsQ1. मोर्चा कोणाच्या नेतृत्वाखाली आहे?➡️ गोकुळ संचालिका शौमिका महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली दूध उत्पादक मोर्चा काढणार आहेत.Q2. डिबेंचर्सची रक्कम किती टक्के कपात केली गेली?➡️ सुमारे ४०% रक्कम कपात केली गेली आहे.Q3. संघाकडे किती ठेवी आहेत?➡️ कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांच्या माहितीप्रमाणे संघाकडे ५१२ कोटी रुपये ठेवी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.