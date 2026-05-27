Shaktipeeth Highway Protest : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाविरोधात सर्वाधिक विरोध आजरा तालुक्यातून, शेतकऱ्यांनी एकत्र येत हरकती नोंदवल्या

Ajra farmers protest : आजरा-शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात तालुक्यातील साडेतीनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आज तहसीलदारामार्फत उपविभागीय अधिकाऱ्यांतडे हरकती सादर केल्या. शक्तिपीठ संघर्ष समितीचे कॉ. संपत देसाई व तानाजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयासमोर पेरणोली, मसोली, एरंडोळ, देवर्डे, वेळवटी, खानापूर शक्तिपीठ बाधित गावातले शेतकरी एकत्र आले. एकच जिद्द शक्तिपीठ रद्द घोषणा देत शेतकऱ्यांनी हरकती सादर केल्या..देसाई म्हणाले, वैयक्तिक हरकतीमधे शेतजमिनीसह या रस्त्यामुळे पाण्याचे निचरा होण्याचे नैसर्गिक मार्ग बदलले जाणार आहेत. पाण्याचे स्रोत आटले जाऊन जमिनी कोरडवाहू होणार आहेत. पर्यावरणाची न भरून येणारी विपरीत परिस्थिती तयार होणार आहे..शेतकऱ्यांसह निसर्ग आणि पर्यावरणही उद्ध्वस्त होणार आहे. कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्या भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जाणार आहेत. त्यामुळे प्रसंगी रक्त सांडू पण शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही.'.हरकतीचे अर्ज एकत्र करून गाववार स्वतंत्र याद्या बनवून तहसीलदारांच्या प्रतिनिधींकडे देणअयात आले. जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर देसाई, भीमराव माधव, सर्जेराव देसाई, चंद्रकांत गुरव, किरण गुरव, बाळू जाधव, निवृत्ती कांबळे, दीपाली गुरव, सुभाष देसाई, निवृत्ती फगरे, शंकर पाटील, दिनेश कांबळे, बाळू पाटील, छाया गुरव, शंकर हळवणकर उपस्थित होते.