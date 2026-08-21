Kolhapur Sugar Price Hike : साखरेच्या दरात अचानक मोठी उसळी; प्रतिकिलो 65 रुपयांवर पोहोचला दर, येत्या दोन दिवसांत आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : मागणी व पुरवठ्यात मोठी तफावत निर्माण झाल्याने आज देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दराने मोठी उसळी (Sugar Price Hike) घेतली. दोन दिवसांपूर्वी प्रतिकिलो ५० ते ५५ रुपयांवर असलेल्या साखरेचा दर तब्बल ६५ रुपयांवर पोहोचला. येत्या दोन दिवसांत या दरात प्रतिकिलो किमान सहा ते सात रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. .गेल्यावर्षीच्या हंगामात देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन कमी झाले होते. त्यात इथेनॉलकडे काही साखर किंवा साखरेचा रस वळवल्याने या उत्पन्नात आणखी घट झाली. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात निर्यात साखरेवर बंदी आणली. त्यातूनही दर नियंत्रणात राहात नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या साखर साठ्यावर निर्बंध आणताना प्रती व्यापारी फक्त चार टन साखर साठ्यालाच परवानगी देण्यात आली..श्रावणात साखरेची मागणी वाढते. याशिवाय तोडांवर दसरा, दिवाळीसारखे साखरेची मागणी वाढणारे सण आहेत. अशा परिस्थितीत साखर दरावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असतानाच गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून साखरेच्या दरात मात्र मोठी वाढ होत आहे..Ladki Bahin Yojana Update : 1 कोटी 65 लाख महिला पात्र, लाडक्या बहिणींना सरकार सत्तेत असेपर्यंत योजनेचा लाभ मिळत राहील; CM फडणवीस यांची ग्वाही.आयात कच्ची साखर दोन महिन्यांनी येणारविशेषतः ब्राझीलमधूनच मोठ्या प्रमाणात कच्ची साखर आयात करावी लागेल; पण आज आदेश आणि प्रत्यक्ष त्याची खरेदी होऊन ती भारतात यायला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यात या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करावी लागेल. परिणामी, प्रत्यक्ष साखर भारतीय बाजारपेठेत येईपर्यंत स्थानिक बाजारात साखरेच्या दराचा उच्चांक गाठण्याची शक्यता आहे..साखर साठ्याचे नियम कठोरनवी दिल्लीः देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर प्रतिकिलोला साठ रुपयांवर गेल्यामुळे केंद्र सरकारने साठेबाजीसंबंधीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. कच्चा माल म्हणून साखरेचा वापर करण्यासह इतर सर्व कामांसाठी घाऊक व्यापारी आणि साठाकर्त्यांना दहा टनांपेक्षा जास्त साखर पंधरा दिवसांपेक्षा अधिककाळ स्वत:कडे ठेवता येणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा एक महिना एवढी होती. साखर साठ्याच्या बाबतचा हा निर्णय १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू असेल. गुळही महागलादुसरीकडे गुळाचे दरही भडकले आहेत. गुळाचे किलोचे दर शंभर रुपयांवर पोहोचले आहेत..Balumama Temple Scam : आदमापूर बाळूमामा मंदिरात 60 कोटी 75 लाखांचा अपहार; गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी SIT स्थापन, 'हे' अधिकारी करणार चौकशी!.दर १०० पर्यंत जाण्याची भीतीकेंद्र सरकारने साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये ठेवला आहे. या दरात वाढ करण्याची मागणी उद्योगांकडून होत असतानाच साखरेच्या दरात मात्र वाढ होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी खुल्या बाजारातील साखरेचा दर प्रतिकिलो ५५ ते ५७ रुपये होता. आज हा दर तब्बल ६५ रुपयांवर पोहोचला आहे. आज जिल्ह्यातील एका कारखान्याची निविदा प्रतिक्विंटल ७२०० रुपयाने उघडण्यात आली. हीच स्थिती राहिल्यास हा दर किमान शंभर रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे..दहा लाख टन आयात कच्च्या साखरेचा उतारादेशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे वाढत चाललेल्या दरामुळे सावध झालेल्या केंद्र सरकारने आज दहा लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली. यावरील शुल्कही माफ केले जाणार आहे. यामुळे खुल्या प्रतिकिलो साखरेचा दर ५० ते ५२ रुपयांपर्यंत खाली येण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. आयात साखर ३१ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी विकणे बंधनकारक आहे..गत हंगामात देशात अपेक्षेपेक्षा साखरेचे उत्पादन कमी म्हणजे ३० ते ३५ लाख टनाने घटले. परिणामी, हंगामाच्या तोंडावरच साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. गत हंगामातील सुमारे ८० टक्के साखरेची विक्री झाली. परिणामी, दर वाढत आहेत..यावर्षीच्या हंगामाला अजून दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यातच तोंडावर दसरा, दिवाळीसारखे साखरेची मागणी जास्त असलेले सण आहेत. उपलब्ध साखर साठा आणि मागणी यात मोठी तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून दरात पुन्हा मोठी वाढ होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ही कोंडी केंद्राने फोडण्यासाठी कच्ची साखर आयातीस परवानगी दिली. या साखरेवर प्रक्रिया करून ती स्थानिक कारखान्यांना बाजारात विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.