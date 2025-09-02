Sugar Prices : यंदा हंगामापूर्वी होणार साखरेच्या विक्री दरात वाढ, शेतकऱ्यांना फायदा; सामान्यांना फटका

Sugar Season 2025 : यावर्षीचा साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखरेच्या हमीभावात वाढ करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने साखर संघ, राष्ट्रीय साखर महासंघाबरोबरच चार्टर्ड अकाऊंटंटकडून साखरेचा उत्पादन खर्च व प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या दराविषयीची माहिती मागविली आहे. दरम्यान, गेल्या सहा वर्षांत एफआरपीत मोठी वाढ झाली असताना साखरेचा हमीभाव मात्र प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये आहे. यावर्षी हंगामापूर्वी साखरेच्या दरात वाढ झाल्यास साखर उद्योगाला तो मोठा दिलासा मिळणार आहे..पूर्वी साखरेचा बाजारातील दर निश्चित नव्हता. त्यामुळे साखरेच्या दरात चढ-उतार आणि त्यातून अनेक गैरप्रकार होत होते. त्यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१७ च्या सुमारास साखरेचा प्रतिक्विंटल हमीभाव २८०० रुपये निश्चित केला. त्यानंतर २०१९ मध्ये या दरात वाढ करून तो ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला. पण, २०१९ पासून उसाच्या एफआरपीत तब्बल प्रतिटन ६५० ते ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे.त्याचबरोबर साखर उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अन्य खर्चांतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यात ऊस तोडणी-ओढणी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, लाईट, पाण्यासह अन्य कच्च्या मालांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली एफआरपी देण्यासाठी साखरेच्या हमीभावात वाढ करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे..Sugar Factory Loan Policy : साखर कारखान्यांचा एक हप्ता थकला तरी होणार संचालक मंडळ बरखास्त, कर्जासाठीचे नवे धोरण.राज्य साखर संघ, केंद्रीय साखर संघासह ‘ईस्मा’ व अन्य साखर उद्योगांशी संबंधित संस्थांकडून वारंवार केंद्र सरकारला निवेदन देऊन साखरेच्या हमीभावात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारकडून यावर्षीच्या हंगामापासून साखरेच्या हमीभावात वाढ करण्याचे संकेत मिळत आहेत. ही वाढ किती होणार, हे अनिश्चित असले तरी सध्या साखरेचा खुल्या बाजारातील दर प्रतिक्विंटल ३८०० ते ३९०० रुपये आहे. हा दर वाढवून किमान चार हजार ते ४१०० रुपये होण्याची शक्यता आहे..सप्टेंबरसाठी २३.५ लाख टन कोटा‘सणासुदीचा महिना’ अशी ओळख असलेल्या सप्टेंबर महिन्यासाठी केंद्र सरकारने २३ लाख ५० हजार साखर विक्रीचा कोटा जाहीर केला आहे. राज्यनिहाय हा कोटा वेगळा आहे. २०२३ मध्ये हा कोटा २४ लाख मे. टन होता तर २०२४ मध्ये २३ लाख ५० हजार मे. टन होता. गणेशोत्सवासह ईद, दसरा या सणामुळे साखरेला प्रतिक्विंटल किमान ३९०० रुपये दर मिळेल, असा साखर उद्योगाचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.