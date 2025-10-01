Sugar Season 2025 : साखर हंगाम एक नोव्हेंबरपासून, मंत्री समितीचा निर्णय; मुख्यमंत्री सहायता निधीत तिप्पट वाढ

ठळक मुद्दे : गेल्यावर्षीचा हंगामशेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटींची एफआरपी दिली, राज्यात एफआरपीची ९९.०६ टक्के रक्कम आदाएफआरपी १०० टक्के दिलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून २९८ कोटी युनिट वीजनिर्मितीवीज निर्यातीपासून १९७९ कोटींचे उत्पन्न, इथेनॉल विक्रीपासून सहा हजार ३७८ कोटींचे उत्पन्न.Sugarcane Season : राज्यातील यावर्षीचा साखर हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन पाचऐवजी १५ रुपये कपातीचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. यापैकी प्रतिटन पाच रुपये पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचे ठरले..राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागांत पूरस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील हंगाम कधी सुरू होणार, याविषयी साखर उद्योगात उत्सुकता होती. त्यात कर्नाटकच्या हंगामाच्या तारखेकडेही लक्ष होते; पण कर्नाटकनेही एक नोव्हेंबरपासूनच हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय आज घेतला.बैठकीत गेल्या वर्षीच्या ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, ‘‘यावर्षी गाळप होणाऱ्या उसासाठी प्रतिटन तीन हजार ५५० रुपये एफआरपी, तर बेसिक उतारा १०.२५ टक्के ग्राह्य धरला आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून, यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता.’’बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीजनिर्मितीवर सविस्तर चर्चा झाली. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्रशासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणारे चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले..Sugarcane Season : ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात; ‘समृद्धी’ आज तर ‘समर्थ’, ‘सागर’ लवकरच होणार बंद.सीमावर्ती भागातील कारखान्यांसाठीकर्नाटक सरकारने एक नोव्हेंबरपूर्वी साखर हंगाम सुरू केल्यास कोल्हापूरसह सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील सीमेवरील कारखान्यांनाही कर्नाटकप्रमाणे साखर कारखाने सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय झाला; पण कर्नाटकातही एक नोव्हेंबरपासूनच हंगाम सुरू होणार असल्याने सीमावर्ती भागातील कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे.१२०० लाख टन ऊसराज्यातील काही भागांत गेल्या आठवडाभरापासून अतिवृष्टी सुरू आहे. कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाने ऊस पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी राज्यात १२०० ते १२५० लाख टन ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आजच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला..विभागातून ३५ कारखान्यांचे प्रस्तावकोल्हापूर विभागातून ३५ साखर कारखान्यांनी साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे गाळप परवाने, प्रस्ताव ऑनलाईन दाखल केले आहेत. विभागातील साखर कारखान्यांकडे तीन लाख ३५ हजार हेक्टर ऊस नोंदी आल्या आहेत, तर १३ साखर कारखान्यांकडे मागील ६२ कोटी १४ लाख रुपये थकीत एफआरपी आहे. हे थकीत ऊस बिल दिल्यानंतर गाळप परवाने दिले जाणार आहे.विभागातील तीन खांडसरी, ३२ साखर कारखाने यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातून १९, सांगली जिल्ह्यातून १३ अशा एकूण ३५ साखर कारखान्यांनी हंगाम परवान्यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल केले आहेत. सात साखर कारखान्यांनी अद्याप प्रस्ताव दाखल केलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.