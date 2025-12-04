Kolhapur News : ऊसतोडीत राजकारणाचा पगडा! ओळखीवाल्यांचा ऊस तातडीने; बाकींची केवळ प्रतीक्षा

कोल्हापूर : जिल्ह्यात साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाला वेग आला असला तरी ऊस उत्पादकांचे हाल संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सभासदांनी वेळेवर नोंदणी करून पाळीपत्रकानुसार ऊसतोडीची अपेक्षा ठेवली. .मात्र, परिस्थिती नेहमीसारखीच ‘वशिल्या’भोवती फिरताना दिसते. ज्यांच्याकडे राजकीय वजन, कारखान्यांतील ओळखीची ‘दांडगी’ यंत्रणा किंवा प्रभावी वशिला आहे, त्यांच्या शेतातील ऊस तातडीने तोडला जात आहे. तर सामान्य शेतकऱ्यांना रोज नवा त्रास सहन करावा लागत आहे..Kolhapur Sugarcane : शेतकरी नेत्यांनी घसा कोरडा होईपर्यंत भूमिका मांडली पण कारखानदारांनी काय केलं?; साखर सहसंचालकही हतबल, ऊस आंदोलनाचं पुढं काय....कारखान्यांच्या अनेक अधिकाऱ्यांकडून पाळीपत्रकाचा केवळ दिखावा केला जातो, अशी तक्रार ऊस उत्पादकांतून सातत्याने येत आहे. कारखान्यांच्या कार्यालयात फेरफटका मारत असलेल्या शेतकऱ्यांना ट्रक, ट्रॅक्टर, बैलगाडी जाईल, उद्या अशी उत्तरे दिली जात आहेत. .वास्तवात ही आश्वासने फक्त शब्दातच राहत असून प्रत्यक्षात ट्रक वेगळ्याच शेतकऱ्यांच्या शिवारात वळवला जात आहे. सध्या साखर हंगाम जोमात आहे. मात्र, काही प्रभावी नेता किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवरून कारखाना परिसराऐवजी बाहेरील गावातील उसाला ही प्राधान्य दिले जात आहे. .Raju Shetti Protest : कोल्हापुरात राजू शेट्टी समर्थक आणि पोलिसांत झटापट; राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांच्यावर पोलिसांचा बळाचा वापर.याउलट ज्यांनी वर्षानुवर्षे कारखान्यात सभासद म्हणून निष्ठा दाखवली, त्याच सभासदांचा ऊस शिवारात सडत आहे. दरवर्षी पाळीपत्रक फक्त कागदावरच. आमचा ऊस कोण काढणार? वेळेवर तोड झाली नाही तर पीक सुकते, वजन कमी होते, तोटा होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. .अधिकारी फोन उचलत नाहीत. आम्ही हात जोडून विनंती करत बसायचं?” असा संतप्त सवाल केला जात आहे. कारखाना व्यवस्थापनाकडे लक्ष देत नाही. तोड यंत्रणा ठरावीक वर्तुळातच फिरते. सामान्य ऊस उत्पादकांनी शेतात ट्रक आणण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडे शिष्टाई करावी लागते. .जबाबदारीची जाणीव कोणालाच नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी ऊस तोडीसाठी वशिला आणि राजकीय ओळख मध्यस्त घालावी लागत आहे. पाळीपत्रकाची अंमलबजावणी कडकपणे करण्याची मागणी ऊस उत्पादकांकडून होत असली तरी कारखाना व्यवस्थापन दुर्लक्षच करत असल्याचा सूर आहे..यंदाच्या गळीत हंगामात कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाने पारदर्शकता दाखवून पाळीपत्रकानुसार अत्यंत काटेकोरपणे ऊस तोड झाली नाही, तर शेतकऱ्यांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाची चिन्हे दिसू लागली आहेत..आडसाल लागण असलेला ऊस तोडा म्हणून वारंवार मागणी करत आहे. संचालक, अधिकाऱ्यांसह अनेकांना विनंती केली; पण त्यांना ऊस तोडायला वेळ नाही. ज्यांनी आमच्या नंतर महिना-दीड महिन्यानंतर ऊस लागण केली, त्यांचा ऊस तोडला जात आहे; पण आमच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण सांगितले जात नाही.- श्रीकांत कदम, ऊस उत्पादक शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.