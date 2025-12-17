Kolhapur Farm : उसाला तुऱ्यांचा फटका; वजन घट आणि साखर उताऱ्यावर संकट, शेतकरी हवालदिल

गारगोटी : वातावरणातील सततचे बदल, जास्त पाऊस आणि शेतातील कायम ओलावा यामुळे सध्या शिवार तुऱ्यांनी भरले आहेत. परिणामी ऊसाच्या वजनात व साखर उताऱ्यात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..अतिरिक्त पाऊस, ढगाळ हवामान आणि महापूर, हुमणी, मावा यांसारख्या संकटातून वाचलेल्या उसाला तुरे फुटल्याने वजन घट निश्चित आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी लवकर सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. .कोकणी ऊसाच्या गोडीत नव्हे, चिंतेत वाढ.उशिरा हंगाम सुरू झाल्याने मजुरांनी कारखान्यांकडून घेतलेल्या ॲडव्हान्स रकमेची परतफेड कशी करायची, याचीही चिंता वाढली आहे. नदीकाठी नुकसानग्रस्त क्षेत्रामध्ये ही परिस्थिती गंभीर आहे. .दरम्यान, तुरे आलेला ऊस शेतात दीर्घकाळ राहिल्यास पांगशा फुटणे, पोकळ पडणे आणि साखर कमी होण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे कारखान्यांनी कार्यक्षेत्रातील तुरा आलेल्या उसाची तातडीने उचल करावी, अशी मागणी होत आहे. .Agricultural News : द्राक्षशेतीचे भवितव्य धोक्यात! जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक मोहीम राबवावी.तुरा आलेल्या ऊस शेतात १.५ ते २ महिने जास्त राहिला, तर पांगशा फुटतात आणि ऊस पोकळ पडू लागतो. त्यातील साखरेचे विघटन होऊन ग्लुकोज व फ्रुक्टोजमध्ये बदलते, परिणामी साखर उतारा घटतो. .ऑगस्ट ते ऑक्टोबरमध्ये जास्त पाऊस झाल्याने शेतात अनेक दिवस पाणी साठून राहिले. पावसामुळे नत्र वाहून गेले आणि हप्ते वेळेवर देता आले नाहीत. ऑगस्ट–सप्टेंबरचे हवामान फुलोरा येण्यास अनुकूल असल्याने यंदा बहुतांश उसांना तुरे लवकर आले आहेत.- डॉ. अशोकराव पिसाळ, सहयोगी अधिष्ठाता, राजर्षी शाहू महाराज कृषी महाविद्यालय, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.