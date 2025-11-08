कोल्हापूर

Kolhapur : ऊसदराचं आंदोलन चिघळलं, आंदोलकांना पोलिसांची धक्काबुक्की; कारखानदारांवर दडपशाहीचे आरोप, Video Viral

Sugarcane Price Protest : कोल्हापूरात ऊसदराच्या आंदोलनात पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना धक्काबुक्की, कारखानदारांकडून दडपशाहीचे आरोप; वातावरण तणावपूर्ण.
कोल्हापूरात ऊसदराच्या आंदोलनात पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना धक्काबुक्की, कारखानदारांकडून दडपशाहीचे आरोप

Sugarcane Rate Issue : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस दर वाढीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज शिरोळ तालुक्यात तीव्र वळण मिळालं. अंकुश संघटनेकडून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

