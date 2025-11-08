Kolhapur : ऊसदराचं आंदोलन चिघळलं, आंदोलकांना पोलिसांची धक्काबुक्की; कारखानदारांवर दडपशाहीचे आरोप, Video Viral

Sugarcane Rate Issue : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस दर वाढीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज शिरोळ तालुक्यात तीव्र वळण मिळालं. अंकुश संघटनेकडून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांना धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..आंदोलनात धनाजी चिडमुंगे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. मात्र, आंदोलन थांबवण्यासाठी पोलिसांनी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे..आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, ऊस दर जाहीर करण्याऐवजी कारखानदार पोलिसांच्या माध्यमातून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ऊस दराबाबत शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य असून, दर निश्चित होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे शिरोळ तालुक्यात वातावरण तणावपूर्ण बनले असून, या प्रकरणावर स्थानिक प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्याची मागणी होत आहे..Kolhapur : राजू शेट्टींचे पीए स्वस्तिक पाटील यांना ऊस आंदोलनावेळी धक्काबुक्की, दालमियाला एका तासात दर जाहीर करण्यास पाडलं भाग....ज्या साखर कारखाने पंधरा दिवसानंतर ३४०० व गाळप हंगाम संपल्यानंतर शंभर रुपये असा दर जाहीर केला आहे, हा दर आंदोलन अंकुश संघटनेला मान्य नसल्याने, ऊसतोड बंद आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. शनिवारी दुपारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना, आंदोलन अंकुश चे कार्यकर्ते रोखत असताना, कारखाना समर्थकांनी धनाजी चुडमुंगे यांना धक्काबुक्की केल्यानंतर शिरोळ मध्ये दिवसभर वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. रात्री उशिरा आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना , नोटीस लागू करून सोडून देण्यात आले..दत्त व गुरुदत्त या साखर कारखान्याने ३४०० व गाळप हंगाम संपल्यानंतर शंभर रुपये असा दर जाहीर केला आहे. हा दर आंदोलन अंकुश संघटनेला मान्य नसल्याने, ऊसतोड बंद आंदोलन सुरूच ठेवले होते. शनिवारी दुपारी ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनानी, ऊस वाहतुकीचा परवाना नसताना व प्रमाणापेक्षा जास्त ऊस घालून, ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना, रोखून धरण्याचा प्रयत्न करीत असताना, कारखाना समर्थकांनी यांनी आंदोलकांना धक्काबुक्की केली. यामध्ये धनाजी चुडमुंगे यांना धक्काबुक्की झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने जमाव जमा झाला..यावेळी माजी आमदार उल्हास दादा पाटील यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची व आंदोलकांची भूमिका सांगितली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस तोडी स्वीकारल्या नाहीत. नियमबाह्य ऊस वाहतूक करत असलेल्या वाहनावरती प्रशासन कारवाई करावी म्हणून वाहने अडवली आहेत. या वाहनावरती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कारवाई करावी अशी भूमिका मांडली. दरम्यान अशा वाहनावरती कारवाई सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.