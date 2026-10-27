कोल्हापूर

Sugarcane Price Protest : सांगली-कोल्हापुरात ऊसदराचे आंदोलन पेटले; महाडिकांच्या कारखान्यावर जाणारा ट्रॅक्टर पेटवला, कुरुंदवाडमध्ये साखरेचा ट्रक अडवला

Sugarcane Farmers Protest Maharashtra : सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत ऊसदराच्या आंदोलनाने तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. आप्पा महाडिकांच्या कारखान्याकडे जाणारा ट्रॅक्टर पेटवण्यात आला, तर कुरुंदवाडमध्ये साखरेचा ट्रक अडवण्यात आला. जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.
Sugarcane Price Protest kolhapur

Sugarcane Price Protest kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Sangli Sugarcane Protest : ऊसदराची कोंडी कायम असतानाच सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत ऊसदर आंदोलनाने आक्रमक वळण घेतले आहे. ऊसदर जाहीर न करताच ऊसतोड सुरू केल्याच्या निषेधार्थ राजाराम साखर कारखान्याच्या दिशेने ऊस घेऊन जाणारा ट्रॅक्टर पेटवण्यात आला. तर कुरुंदवाड येथे कर्नाटकमध्ये साखर घेऊन जाणारा ट्रक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवून धरला. ट्रकमधील साखर शेतकऱ्यांना वाटण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे साखर कारखानदारांसमोरील आव्हान वाढले आहे.

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