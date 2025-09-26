Raju Shetti : 'स्वाभिमानी'ची ऊस परिषद १६ ऑक्टोबरला, राजू शेट्टी काय घेणार निर्णय, ऊस हंगामावर काय होणार परिणाम

२४ वी ऊस परिषद जाहीर – ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २४ वी ऊस परिषद गुरुवार, १६ ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर होणार आहे, अशी घोषणा राजू शेट्टी यांनी कार्यकर्ता मेळाव्यात केली.एफआरपी व साखर उद्योगावरील आरोप – गेल्या ५ वर्षांत एफआरपी वाढली असली तरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला नाही; खते, बियाणे, मजुरी यामध्ये वाढ, साखर कारखान्यांचे चुकीचे निर्णय व एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचे प्रयत्न यावर राजू शेट्टींचा आरोप.कायदेशीर लढाई व संघटनात्मक तयारी – उच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपीची लढाई जिंकली असली तरी राज्य सरकार व राज्य साखर संघ सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत; शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन पुढील लढाई लढण्याची गरज असल्याचे आवाहन..Kolhapur Raju Shetti : ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २४ वी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर गुरुवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची घोषणा, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथील कल्पवृक्ष गार्डन येथे गुरुवारी (ता. २५) झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात केली..राजू शेट्टी म्हणाले, ‘गेल्या पाच वर्षांपासून ऊसदराच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाली. मात्र, शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपीचा कोणताच फायदा झाला नाही. खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी, मशागत व तोडणी-वाहतूक यामध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार साखर उद्योगाकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने साखरेसह उपपदार्थांबाबत चुकीचे निर्णय होऊ लागले आहेत. साखर कारखान्यांना अंतराची अट घालून नवीन परवाने देणे बंद केले आहे..मात्र, दुसरीकडे याच कारखान्यांचे गाळप परवाने तिप्पट व चौपटीने वाढवू लागले आहेत. देशातील व राज्यातील साखर कारखानदार एकत्रित येऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात आणण्यासाठी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. राज्य साखर संघ व राज्य सरकार एकत्रित येऊन बेकायदेशीररीत्या एकरकमी एफआरपी मोडतोड करून दोन किंवा तीन टप्प्यांत देण्यासाठी प्रयत्न करू लागले आहेत..सध्या उच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपीची लढाई जिंकली आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार व राज्य साखर संघ सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या आव्हान याचिकेस स्थगिती दिली नसली तरीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायदेशीररीत्या अडकविण्याचा कट रचला जात आहे. यामुळे राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना यापुढे संघटित होऊन लढाई लढण्याची गरज आहे. ‘स्वाभिमानी’च्या वतीने २४ व्या सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, उत्तर कर्नाटक याठिकाणी शेतकरी मेळावे घेतले जाणार आहेत.’.मेळाव्यास जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार, धनाजी पाटील, राजाराम देसाई, विठ्ठल मोरे, राजेंद्र गड्यान्नावर, अण्णासाहेब चौगुले, बाळासाहेब पाटील, वसंत पाटील, जयकुमार कोले, महेश खराडे यांच्यासह सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.प्र.१: एफआरपीबाबत न्यायालयीन स्थिती काय आहे?उ: उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीबाबत विजय मिळाला; राज्य सरकार व साखर संघाने सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका केली आहे, मात्र स्थगिती मिळालेली नाही.प्र.२: पुढील संघटनात्मक कार्यक्रम कोणते आहेत?उ: सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, उत्तर कर्नाटक येथे शेतकरी मेळावे घेऊन संघटना लढाईची तयारी करत आहे.प्र.३: या मेळाव्यात कोण उपस्थित होते?उ: जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार, धनाजी पाटील, राजाराम देसाई, विठ्ठल मोरे, राजेंद्र गड्यान्नावर, अण्णासाहेब चौगुले, बाळासाहेब पाटील, वसंत पाटील, जयकुमार कोले, महेश खराडे यांच्यासह सांगली व कोल्हापूरमधील पदाधिकारी व कार्यकर्ते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.