Kolhapur politics : कारे दुरावा कारे अबोला! मंत्री आबिटकर-मुश्रीफ यांच्यातील नाराजी उघड, बँकेच्या अहवालात पालकमंत्र्यांचा फोटोच नाही

Guardian Minister Photo : यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या वार्षिक अहवालात जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी कोणत्याही पक्षाचे मंत्री असतील, तर त्यांचा फोटो छापला जायचा, हे वर्ष मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे. जिल्ह्यातील मंत्री प्रकाश आबिटकर हे पालकमंत्री असूनही त्यांना अहवालात स्थान नाही. यावरून पालकमंत्री आबिटकर व बँकेचे अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातील दुरावा कायम असल्याचे पुढे आले आहे. हे दोघेही महायुतीच्या घटक पक्षाचे मंत्री असूनही पालकमंत्री पदावरून असलेल्या नाराजीचे प्रतिबिंब यातून उमटल्याचे बोलले जाते..राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण होणार, याविषयी मोठी उत्सुकता होती. ज्येष्ठतेच्या मुद्द्यावर हे पद आपल्याला मिळावे, अशी अपेक्षा श्री. मुश्रीफ यांची होती. त्यांच्याकडूनही वारंवार तशी घोषणा केली जायची. पण, ज्या पक्षाचे आमदार जास्त त्या पक्षाला पालकमंत्री पद या निकषावर श्री. आबिटकर यांनी बाजी मारली आणि ते पालकमंत्री झाले. त्यामुळे नाराज झालेल्या मुश्रीफ यांच्याकडून या ना त्या कृतीतून आबिटकर यांच्याविषयीची नाराजी व्यक्त होत होती..बँकेवर मुश्रीफ यांची एकहाती सत्ता आहे. ते स्वतः बँकेचे अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोणही असो आणि ते कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांचा फोटो बँकेच्या अहवालात छापला जायचा..२०१४ रोजी राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-सेना युतीचे सरकार येऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील झाले, त्यावेळीही श्री. पाटील यांचा फोटो अहवालात छापला होता. पण, आता श्री. आबिटकर हे महायुतीच्याच घटक पक्षाचे मंत्री आहेत, बँकेत त्यांचे बंधू अर्जुन आबिटकर हे संचालक आहेत, तरीही त्यांचा फोटो अहवालात छापलेला नाही.सद्या अहवाल बँकेच्या ताब्यात आहेत, विकास सोसायट्यांना ते पाठवण्यात आले आहेत, त्यात तरी पालकमंत्र्यांचा फोटो दिसत नाही. यावरून महायुतीत असूनही आबिटकर-मुश्रीफ यांच्यातील दुरावा कायम असल्याचे दिसून येते..