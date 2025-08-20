कोल्हापूर

Kolhapur politics : कारे दुरावा कारे अबोला! मंत्री आबिटकर-मुश्रीफ यांच्यातील नाराजी उघड, बँकेच्या अहवालात पालकमंत्र्यांचा फोटोच नाही

Abitkar Mushrif Dispute : पालकमंत्री आबिटकर व बँकेचे अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातील दुरावा कायम असल्याचे पुढे आले आहे.
Abitkar Mushrif Dispute
Kolhapur politicsesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Guardian Minister Photo : यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या वार्षिक अहवालात जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी कोणत्याही पक्षाचे मंत्री असतील, तर त्यांचा फोटो छापला जायचा, हे वर्ष मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे. जिल्‍ह्यातील मंत्री प्रकाश आबिटकर हे पालकमंत्री असूनही त्यांना अहवालात स्थान नाही. यावरून पालकमंत्री आबिटकर व बँकेचे अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यातील दुरावा कायम असल्याचे पुढे आले आहे. हे दोघेही महायुतीच्या घटक पक्षाचे मंत्री असूनही पालकमंत्री पदावरून असलेल्या नाराजीचे प्रतिबिंब यातून उमटल्याचे बोलले जाते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Hasan Mushrif
Maharashtra Politics
political news kolhapur
kolhapur city
Kolhapur Bank Election
Prakashrao Abitkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com