Sugarcane Kolhapur News : पोलिसांचे साखर कारखानदारांना सहकार्य?, कोल्हापुरात उसाने भरलेली वाहने पेटवली; Video Viral

Kolhapur Shirol Farmers Protest : शिरोळ तालुक्यात ऊस आंदोलनाने उग्र स्वरूप घेतले कुरुंदवाड, मजरेवाडी बस्तवाड तेरवाड या गावात अज्ञात शेतकऱ्याकडून उसाची वाहने पेटवण्यात आली.परवडणारा दर कारखान्याकडून दिला जात नाही म्हणून शेतकरी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत असताना त्यालाच कारखान्याकडून मारहाण झाल्याने ऊस उत्पादकात प्रचंड रोष आहे..पोलीस यंत्रणा कारखान्यांनाच सहकार्य करत असल्यामुळे शेतकरी संतापला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गनिमी कावा करून अनेक वाहने पेटवली तर अनेक वाहनांचे टायर पंक्चर करण्यात आले आहेत. आंदोलनाने आणखी उग्र स्वरूप घेण्यापूर्वी कारखान्यांनी चर्चेतून तोडगा काढावा अशी शेतकरी वाहनधारकात चर्चा आहे..भूमिगत होवून आंदोलन करा : राजू शेट्टीसांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय कारखानदार एकत्रित येवून ३४०० ते ३४५० पर्यंत पहिली उचल देत आहेत .सदरची उचल आम्हाला मान्य नसून ऊस परिषदेत केलेल्या ३७५१ रूपयाबाबत तोडगा नाही झाला तर कार्यकर्त्यांनी भूमिगत होवून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचे आदेश स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिले.गतवर्षी साखर कारखान्यांनी साखरेसह उपपदार्थातून चांगले पैसे मिळविले आहेत. यावर्षीसुध्दा साखर, इथेनॅाल, मोलॅसिस, बगॅस या उपपदार्थांना चांगला दर मिळत आहे. काटामारी व रिकव्हरी चोरीतून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. हंगामाच्या सुरवातीस कारखानदारांनी गुंडाच्या करवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसाला चांगला भाव पाहिजे असल्यास संघटित होवून आंदोलनाची तीव्रता वाढवावी लागेल. असेही शेट्टी म्हणाले..Sugarcane Protesters : शिरोळमध्ये ऊस आंदोलक आणि दत्त कारखाना समर्थकांत झटापट, धनाजी चुडमुंगेंना ढकलाढकली.दालमिया साखर कारखान्याविरूद्ध राजू शेट्टी याचिका दाखल करणारदालमिया साखर आसुर्ले पोर्ले या कारखान्याची एफ. आर. पी. तोडणी वाहतूक वजा जाता ३६४२ रूपये इतकी आहे. या कारखान्याने आज ३५२५ रूपये दर जाहीर केला आहे. एफ. आर. पी. मध्ये मोडतोड केल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने कारखान्याच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार.कोल्हापूर जिल्ह्यातील रिकव्हरी चोरी करणारे सर्वपक्षीय कारखान्यांनी दालमिया कारखान्यावर दबाव टाकून एफ आर पी मध्ये मोडतोड करण्यास भाग पडले. मात्र कारखान्याला संघटनेचा व न्यायालयाचा हिसका दाखविणार असल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली..