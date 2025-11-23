TET Exam Paper Leak : कोल्हापुरात टीईटीचा पेपर फोडण्याचा प्रयत्न, पोलिसांनी छापा टाकताच एकच खळबळ उडाली; शिक्षकांचाही समावेश

Kolhapur TET Exam Paper : (प्रकाश तिराळे) राज्यभरात आज शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) सुरु असताना शिक्षक पात्रता परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या एका टोळीचा मुरगूड पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाद्वाने पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी नऊ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..आज राज्यातील विविध ठिकाणच्या परिक्षा केंद्रावर शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी लाखो परीक्षार्थी परिक्षा देत आहेत. अनेक केंद्रांवर ही परीक्षा सुरु झालेल्या असताना इकडे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मात्र हा पेपरच फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याने राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे..TET Exam 2025 : टीईटी परीक्षा रविवारी; ४.७५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी, निकाल अवघ्या ४५ दिवसांत.मुरगूड पोलीसांनी अत्यंत सावधपणे या टोळीला जेरबंद करण्यात यश मिळविले आहे.यामध्ये काही शाळेतील परीक्षार्थी शिक्षकांचाही समावेश असल्याची अधिकृत माहिती आहे. दरम्यान या टोळीची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तपासा अंती या सर्व बाबी समोर येणार आहेत.मुरगूड पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.