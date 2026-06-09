Shaktipeeth Highway Protest : "जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची", शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर

Kolhapur Farmers Protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोध दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या विराट मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७८ गावांमधून प्रस्तावित असलेल्या या महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शवत महिला शेतकऱ्यांचीही मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती. घोषणांनी परिसर दणाणून सोडत शेतकऱ्यांनी महामार्गाविरोधात एकमुखी भूमिका मांडली..खासदार शाहू छत्रपती, आमदार सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार ऋतुराज पाटील आणि माजी आमदार सत्यजित पाटील सरुडकर, विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. "जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची", "रक्त सांडू पण महामार्ग होऊ देणार नाही" अशा घोषणा देत शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. दसरा चौकातून सुरू झालेल्या या मोर्चाने शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले..मोर्चाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेचे आयोजन करण्यात आले. विविध नेत्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या भावना मांडत सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेचा प्रश्न असल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा महामार्ग होऊ देणार नसल्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला..गेल्या महिनाभरापासून आमदार सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जाऊन शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात जनजागृती मोहीम राबवली होती. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते..चंदगड, आजरा, भुदरगड, पन्हाळा, करवीर आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..Shaktipeeth Highway Survey : शक्तिपीठ महामार्गाचा अंतिम आराखडा अद्याप नाही; सर्वेक्षणास सहकार्य करा, शंभूराज देसाईंच्या शेतकऱ्यांना सूचना.शक्तिपीठ महामार्गामुळे जिल्ह्यातील ७८ गावांमधील सुपीक जमीन बाधित होणार असल्याचा दावा करत शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नेत्यांनी यापूर्वीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. सोमवारी निघालेल्या या विराट मोर्चामुळे शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.