Tiger spotted in Kolhapur : कोल्हापुरात बिबट्यानंतर आता वाघाची एन्ट्री? आजऱ्यात पाळीव जनावरांवर हल्ला

Ajra Kolhapur Forest : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसांपासून बिबट्या नागरीवस्तीत वारंवार आढळत असल्याने जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान आजरा तालुक्यात हरपवडे पैकी धनगरवाडा येथे वन्यप्राण्याने केलेल्या हल्यात रेडा ठार झाला आहे. येथील धनगर वसाहतीमधील भागोजी झोरे यांचा तो रेडा आहे. मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेपाच वाजता जंगलात ही घटना घडली. हा हल्ला पट्टेरी वाघाने केल्याची शक्यता असून, येथे बिबट्याचा वावरही आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळाची पहाणी केली..भागोजी झोरे यांनी जनावरे चारण्यासाठी सोडली होती. जनावरे घराकडे परतत होती. दरम्यान, जनावरांवर वन्यप्राण्याने हल्ला केला. यामध्ये रेडा ठार झाला आहे. या रेड्याचा पाठीमागील भाग वन्यप्राण्याने खाल्ला आहे. वन विभागाने घटनास्थळाची पाहणी केली. या प्राण्याला कॅमेऱ्यामध्ये ट्रॅप करण्यासाठी वन विभाग प्रयत्नशील असल्याचे वनपाल शकिल मुजावर यांनी सांगीतले. यासाठी वनरक्षक अस्मिता घोरपडे व त्यांचे पथक कार्यरत आहे..Kolhapur Leopard: झुडपातून बाहेर आला बिबट्या! समोरच्या थराराने पशुपालकाचे हृदयच थरारले; म्हैस-बकऱ्या टाकून गावाकडे धूम.दरम्यान, आज शेताकडे गेलेले भैरू कोंडुसकर यांना तरस दिसले. त्यांनी बिबट्या असल्याबाबत वन विभागाला कळवले होते. पण, त्यानंतर माहिती घेतल्यावर ते छातीकडे उंच व कुत्र्यासारखे लांबट असून, अंगावर पट्टे असल्याचे त्यांनी सांगितले.