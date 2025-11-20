कोल्हापूर

Tiger spotted in Kolhapur : कोल्हापुरात बिबट्यानंतर आता वाघाची एन्ट्री? आजऱ्यात पाळीव जनावरांवर हल्ला

leopard attacks : कोल्हापुरात बिबट्याची दहशत थांबत नाही तोच आता वाघाची एन्ट्री? आजऱ्यातील धनगरवाड्यावर पाळीव जनावरांवर हल्ला, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण. वनविभाग सतर्क.
Tiger spotted in Kolhapur

आजऱ्यातील धनगरवाड्यावर पाळीव जनावरांवर हल्ला, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण. वनविभाग सतर्क.

Ajra Kolhapur Forest : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसांपासून बिबट्या नागरीवस्तीत वारंवार आढळत असल्याने जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान आजरा तालुक्यात हरपवडे पैकी धनगरवाडा येथे वन्यप्राण्याने केलेल्या हल्यात रेडा ठार झाला आहे. येथील धनगर वसाहतीमधील भागोजी झोरे यांचा तो रेडा आहे. मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेपाच वाजता जंगलात ही घटना घडली. हा हल्ला पट्टेरी वाघाने केल्याची शक्यता असून, येथे बिबट्याचा वावरही आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळाची पहाणी केली.

