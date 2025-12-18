Human Intreast Story : फळी पाटावर लाटलेल्या शेवयांचा गोडवा हरवला; यंत्रयुगात जपल्या जाणाऱ्या आठवणी

कुंभोज : पूर्वी प्रामुख्याने गव्हाच्या पीठापासून पारंपरिक पद्धतीने पाटावर लाटून शेवया तयार केल्या जात होत्या. आधुनिक युगात पाटावरच्या शेवया लुप्त झाल्या असून, आता यंत्राच्या साहाय्याने शेवयाची निर्मिती होत आहे..ग्रामीण भागात पूर्वी महिला एकमेकीच्या सहकार्यातून पापड, सांडगे, शेवया करीत होत्या. विषेशतः लग्न कार्य असलेल्या घरात गल्लीतील महिलांना या कामासाठी खास निमंत्रण दिले जात होते. .Kolhapur Rabi Sowing : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी अंतिम टप्प्यात; ८७.१८ टक्के क्षेत्रावर लागवड पूर्ण.शेवया करण्यासाठी खास पाट (लाकडी फळी) घरोघरी असायची. पाट आडवा करून तो एका डब्यावर ठेवला जायचा. शेवया लाटणाऱ्या महिलेसाठी त्या पाटावर खास बैठक व्यवस्था केली जात होती. .पाटावर तयार झालेल्या शेवया खाली ताटात मांडणी करण्यासाठी एक महिला कार्यरत असायची. शेवया ताटात मांडणी करायची ही एक अवघड कला होती. ती कला गल्लीतील काही महिलांनाच अवगत होती. .Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; कोल्हापूरात १४ भरारी पथके, ११ तपासणी नाके कार्यरत.शेवयाने ताट पूर्णपणे भरले की ते बाहेर उन्हात ठेवलेल्या बाजल्यावर वाळवण्यासाठी ठेवले जात होते. काही वेळानंतर ताटातील शेवया काढून ती उलटी करून वाळवायला ठेवली जात होती. शेवया तयार करताना थोर विभूतींच्या जीवनावर गीते गायली जात होती..सध्या ग्रामीण भागात गल्लोगल्ली शेवया यंत्रे आली आहेत. आता महिला या यंत्रावर जाऊन शेवया करीत आहेत. त्यामुळे श्रम व वेळ वाचत आहे. बदलत्या यंत्र युगात अनेक जुन्या पध्दती लुप्त पावत असून, अनेक कामे यंत्राच्या साहाय्याने सुरू आहेत. .जात्यावरचे दळण ही त्या काळातील आठवण गिरणीमुळे लुप्त पावली आहे. धावत्या जगात यंत्र युग पुढे येत आहे. त्यामुळे जुन्या पध्दती फक्त एक आठवण बनून राहिल्या आहेत. त्यातल्या फळी पाटावरच्या शेवया ही एक आठवण ठरत आहे..पाटावरील शेवयांची वैशिष्ट्येघटक: गहू, मैदा, रवा यापासून बनवतात.प्रकार : हात शेवया, वाटी शेवया, पाट शेवया आदी.उपयोग : खीर, उपमा, पुलाव, सूप आदी.पौष्टीकता : गव्हाच्या शेवया फायबरने समृद्ध असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.