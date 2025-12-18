कोल्हापूर

Human Intreast Story : फळी पाटावर लाटलेल्या शेवयांचा गोडवा हरवला; यंत्रयुगात जपल्या जाणाऱ्या आठवणी

Women, Community Bonding : फळी-पाटावरच्या शेवया : महिलांच्या सहकारातून जपलेली ग्रामीण एकजूट, यंत्रयुगाचा वेग वाढला, पण पारंपरिक अन्नसंस्कृती मागे पडली. शेवया, गीते आणि आठवणी : गावकीच्या जीवनशैलीचा हळवा इतिहास
sakal

राजू मुजावरसकाळ वृत्तसेवा
कुंभोज : पूर्वी प्रामुख्‍याने गव्‍हाच्‍या पीठापासून पारंपरिक पद्धतीने पाटावर लाटून शेवया तयार केल्‍या जात होत्‍या. आधुनिक युगात पाटावरच्‍या शेवया लुप्‍त झाल्‍या असून, आता यंत्राच्‍या साहाय्‍याने शेवयाची निर्मिती होत आहे.

