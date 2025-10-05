कोल्हापूर

Kolhapur Bhishi Scam : विश्वासू मित्र म्हणून भिशी भरायला दिली, अन् ४० महिलांना पती, पत्नीने २५ लाखांना गंडवलं...; कोल्हापुरातील घटना

Friend Cheated Kolhapur : भिकाजी शिंदे व त्याची पत्नी प्राजक्ता यांच्यावर राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला गेला असून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या मार्फत तपास सुरू आहे.
Kolhapur Bhishi Scam

पती, पत्नीने २५ लाखांना गंडवलं

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

ठळक मुद्दे (Highlights):

भिशीच्या नावाखाली फसवणूक: राजेंद्रनगरातील म्हाडा कॉलनीचे चेअरमन भिकाजी शिंदे व त्याची पत्नी प्राजक्ता यांनी ४० महिलांची तब्बल २५ लाख रुपयांची फसवणूक केली.

जादा व्याजदराचे आमिष: १५% परताव्याचे आमिष दाखवून महिलांकडून रक्कम उभी केली; परंतु पैसे परत न करता दांपत्याने पोबारा केला.

गुन्हा दाखल: आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासानंतर राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला गेला; ४० हून अधिक महिलांचे जबाब नोंदवले.

Scam News Kolhapur : जादा व्याजदराच्या आमिषाने राजेंद्रनगरातील ४० महिलांची २५ लाखांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी भिकाजी पंडित शिंदे व प्राजक्ता भिकाजी शिंदे (रा. म्हाडा कॉलनी, राजेंद्रनगर) या दांपत्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. याबाबत राजन आप्पासाहेब थोरवत यांनी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.भिशीच्या नावाने जमवलेली रक्कम घेऊन दांपत्याने पोबारा केला आहे.

