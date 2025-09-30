Amal Mahadik Vs Satej Patil : ‘राजाराम’ सहकारी कारखान्यांच्या वार्षिक सभेत गदारोळ, सतेज पाटील समर्थकांची समांतर सभा

Kolhapur Political News : कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम कारखान्यात येत्या नऊ महिन्यांत सहवीज प्रकल्प पूर्ण करणार, अशी ग्वाही देऊन कारखाना परिसरात छत्रपती राजाराम महाराजांचा पुतळा उभारणार असल्याची घोषणा आज कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अमल महाडिक यांनी ४१ व्या सर्वसाधारण सभेत केली. साखरेच्या हमीभावात वाढ करावी, यासह अन्य ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले..कसबा बावडा येथील कारखानास्थळी ही सभा झाली. सकाळी अकरा वाजता सुरू झालेल्या सभेत अध्यक्षांच्या भाषणासह प्रश्नोत्तरांचीही माहिती कार्यकारी संचालकांनी दिली. सर्व विषय टाळ्यांच्या गजरात मंजूर करण्यात आले. कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक माजी आमदार महादेवराव महाडिक, आमदार अमल महाडिक यांची छायाचित्रे उंचावून काही सभासदांनी पाठिंबा दिला. काही सभासदांनी हातात ‘मंजूर’ असे लिहिलेले फलकही होते. दरम्यान, विरोधी परिवर्तन आघाडीच्या सभासदांनी आत बसण्यासाठी जागा नसल्याचा आरोप करत सभागृहाबाहेर समांतर सभा घेतली..अध्यक्ष महाडिक म्हणाले,‘महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांकडून उपपदार्थ निर्मिती करून ऊस उत्पादक सभासदांना दर देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, राजाराम कारखान्याकडे उपपदार्थ निर्मितीसाठी एकही साधन नव्हते. यामुळे यावर्षी साडेअठरा मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू केली आहे. हा प्रकल्प येत्या नऊ महिन्यांत पूर्ण केला जाईल..गेल्यावर्षी सभासदांना तीन हजार पन्नास रुपये प्रतिटन दर दिला. यावर्षी हंगाम सुरू करत असताना गतवर्षीपेक्षा जादा ऊस गाळप करण्याचे उद्दिष्ट असून, ते पार पाडले जाईल. त्यासाठी कार्यक्षेत्राबाहेर सभासद वाढवले, असा विरोधकांचा आरोप होता. पण, सभासदहित आणि जादा गाळप याचा विचार करून सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील सभासद घेतले आहेत. यामुळे जादा ऊस उपलब्ध होईल, असा संचालक मंडळाचा हेतू आहे. विरोधकांकडून केलेले आरोप राजकारणासाठीचे आहेत. विरोधकांना जे प्रश्न विचारायचे आहेत ते केव्हाही विचारावेत. मासिक बैठकीवेळीसुद्धा सभासदांनी प्रश्न विचारावेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न असतील तर ते नक्की विचारात घेतले जातील.’.व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश चिटणीस यांनी सभासदांनी विचारलेल्या १८ प्रश्नांची उत्तरे वाचून दाखविली. ज्येष्ठ संचालक शिवाजी पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी उपाध्यक्ष गोविंदा चौगले, संचालक दिलीप पाटील, शिवाजी पाटील, मारुती किडगावकर, तानाजी पाटील, सर्जेराव भंडारे, विलास यादव, संजय मगदूम, विजय भोसले, डॉ. विश्वास बिडकर, सर्जेराव पाटील, संतोष पाटील, श्रीमती कल्पना पाटील, वैष्णवी नाईक, मीनाश्री पाटील, सुरेश तानगे, नंदकुमार भोपळे, धीरज उलपे, बाजीराव चौगले, नेमगोंडा पाटील, ॲड. अमित साजणकर, नामदेव पाटील उपस्थित होते..महाडिक यांनी मांडलेले ठरावसाखरेचा हमीभाव वाढवून तो प्रतिक्विंटल ४३०० रुपये करावा.व्यावयायिक व घरगुती साखरेचा दर वेगळा करावा.उपपदार्थ निर्मितीसाठी बिनव्याजी कर्ज द्यावे.पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० ऐवजी २५ टक्के करावे.‘सहवीज’मधील विजेचा दर प्रतियुनिट सहा रुपये करावा.गोपीनाथ मुंडे महामंडळाला प्रतिटन १० रुपये निधी देण्याची अट रद्द करावीनैसर्गिक आपत्तीमुळे कारखान्यांच्या कर्ज फेडीसाठी मुदतवाढ द्यावीनऊ वाजताच सभागृह फुल्लसर्वसाधारण सभेची वेळ सकाळी ११ वाजताची होती, पण तत्पूर्वीच सभासदांना आत सोडण्यात आले. परिणामी नऊ वाजताच सभागृह फुल्ल झाले होते..Kolhapur Politics : सतेज पाटील यांनी असदुद्दीन ओवेसींना थेट सुनावलं, कोल्हापुरात ध्रुवीकरणाचा अजेंडा चालणार नाही; ओवेसींचेही उत्तर....FAQSप्रश्न १ : सहवीज प्रकल्प किती क्षमतेचा आहे आणि कधी पूर्ण होणार आहे?➡️ साडेअठरा (18.5) मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प असून तो नऊ महिन्यांत पूर्ण होणार आहे.प्रश्न २ : सभेत कोणते ठराव मंजूर झाले?➡️ साखरेचा हमीभाव ४३०० रु./क्विंटल करणे, व्यावसायिक-घरगुती साखरेचे दर वेगळे करणे, उपपदार्थ निर्मितीसाठी बिनव्याजी कर्ज, इथेनॉल मिश्रण २५% करणे, विजेचा दर ६ रु./युनिट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्ज फेडीस मुदतवाढ अशा ठरावांना मंजुरी.प्रश्न ३ : सभेत वाद किंवा विरोध झाला का?➡️ होय, विरोधी परिवर्तन आघाडीने सभागृहात जागा नसल्याचा आरोप करून बाहेर समांतर सभा घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.