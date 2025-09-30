कोल्हापूर

Amal Mahadik Vs Satej Patil : ‘राजाराम’ सहकारी कारखान्यांच्या वार्षिक सभेत गदारोळ, सतेज पाटील समर्थकांची समांतर सभा

Mahadevrao Mahadik : माजी आमदार महादेवराव महाडिक, आमदार अमल महाडिक यांची छायाचित्रे उंचावून काही सभासदांनी पाठिंबा दिला. काही सभासदांनी हातात ‘मंजूर’ असे लिहिलेले फलकही होते.
Kolhapur Political News : कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम कारखान्यात येत्या नऊ महिन्यांत सहवीज प्रकल्प पूर्ण करणार, अशी ग्वाही देऊन कारखाना परिसरात छत्रपती राजाराम महाराजांचा पुतळा उभारणार असल्याची घोषणा आज कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अमल महाडिक यांनी ४१ व्या सर्वसाधारण सभेत केली. साखरेच्या हमीभावात वाढ करावी, यासह अन्य ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले.

