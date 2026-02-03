कोल्हापूर

Vaibhavwadi Kolhapur Railway : वैभववाडी-कोल्‍हापूर रेल्‍वे मार्ग आचारसंहितेनंतर भूसंपादन, बजेटमध्ये सव्वातीन हजार कोटींची तरतूद; असा आहे मार्ग

New railway line Kolhapur : वैभववाडी–कोल्हापूर नव्या रेल्वे मार्गाला गती मिळणार आहे. आचारसंहितेनंतर भूसंपादन, बजेटमध्ये सव्वातीन हजार कोटी रुपये मंजूर. सविस्तर माहिती वाचा.
Vaibhavwadi to Kolhapur railway line route map

Vaibhavwadi Kolhapur Rail Project : वैभवववाडी-कोल्‍हापूर रेल्‍वेसाठी केंद्राने तीन हजार २४४ कोटींची तरतूद केली आहे. तेवढीच रक्‍कम राज्‍य शासन आपल्‍या अर्थसंकल्‍पात करणार आहे. आचारसंहिता संपताच भूसंपादनाचे काम सुरू होईल. या रेल्‍वे मार्गामुळे कोकणच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार असून, यामुळे कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्‍ट्र जोडला जाणार असल्‍याची माहिती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

