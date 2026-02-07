कोल्हापूर

Leopard Video Rescue Kolhapur : पाण्यासाठी बिबट्यांच्या बछड्यांची वणवण, विहिरीत डोकावून पाहिलं अन्; अडीच तासांनंतर वनविभागाला आलं यश

Forest department leopard rescue : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यात जाखले येथे विहिरीत पडलेल्या बिबट्याच्या दोन बछड्यांना वन विभागाने दोन-अडीच तासांच्या प्रयत्नानंतर सुरक्षित बाहेर काढले.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Wildlife rescue operation Kolhapur : पन्हाळा तालुक्यातील जाखले येथील एका विहिरीमध्ये पडलेल्या बिबट्याच्या दोन बछड्यांना दोन-अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर पकडण्यात वन विभागाला यश आले.

