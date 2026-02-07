Leopard Video Rescue Kolhapur : पाण्यासाठी बिबट्यांच्या बछड्यांची वणवण, विहिरीत डोकावून पाहिलं अन्; अडीच तासांनंतर वनविभागाला आलं यश

Wildlife rescue operation Kolhapur : पन्हाळा तालुक्यातील जाखले येथील एका विहिरीमध्ये पडलेल्या बिबट्याच्या दोन बछड्यांना दोन-अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर पकडण्यात वन विभागाला यश आले..पन्हाळा तालुक्यातील केखले व जाफळे परिसरात नर व मादी बिबटे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहेत. आज सायंकाळी जाखले येथील जामदार मळ्यातील शरद सर्जेराव पाटील यांच्या विहिरीमध्ये बिबट्याचे दोन बछडे पडल्याची घटना घडली. दुपारी शेजारी शेतात काम करणाऱ्या शारदा तुकाराम पाटील यांना विहिरीत डरकाळीचा आवाज आल्याने त्या विहिरीकडे धावल्या. विहिरीत डोकावताच बिबट्याचे दोन बछडे विहिरीतील पायथ्यावर बसलेले दिसले. ही माहिती मिळताच परिसरातील शेतकऱ्यांनी गर्दी केली..या घटनेची माहिती पोलिसपाटील अजित पाटील यांनी वन विभागाला दिली. वनरक्षक योगेश पाटील कर्मचाऱ्यांसह बिबट्यांना पकडण्यासाठी सापळा घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले. सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बिबट्याच्या बछड्यांना पकडण्यासाठी सापळा विहिरीत सोडला. पण, बछडे साथ देत नव्हती. बछड्यांना पकडण्याचे विविध प्रयोग करण्यात आले..विहिरीच्या काठावरील नागरिकांच्या गर्दीमुळे बछड्यांना पकडताना अडथळा निर्माण होत होता. अखेर रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास तब्बल दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर व काही नागरिकांच्या मदतीने वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बिबट्याच्या बछड्यांना जाळीद्वारे पकडले व पिंजऱ्यात जेरबंद केले. विहिरीत पडलेले बछडे साधारणपणे आठ-नऊ महिने वयाचे आहेत, अशी माहिती पन्हाळा वन विभागाच्या वतीने दिली..Leopard Viral Video Kolhapur : बिबट्या गायीच्या पिल्लाशी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल, कोल्हापुरातील घटना; शेतकऱ्यांमध्ये भीती.पन्हाळा परिक्षेत्र अधिकारी अजित माळी, वनपाल सागर पटकरे, राक्षीचे वनरक्षक योगेश पाटील, प्रदीप सुतार, संतोष बिरंबोळे, आरआरटी पथकाने व सरपंच महादेव देशमुख, सागर माने, अजित पाटील, सचिन पाटील, राजेंद्र पाटील, प्रकाश करंबळे, दिलीप करंबळे व अन्य नागरिकांच्या सहकार्याने ही मोहीम फत्ते केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.