Satej Patil Vinay Kore Gokul politics : विनय कोरेंनी सतेज पाटलांची गोकुळमधील साथ सोडली; महायुतीचे पॅनेल करण्यावर भूमिका स्पष्ट

Gokul election Kolhapur : ‘दूध संस्थांबाबतचे नोटिफिकेशन काढण्यात आले. त्यामध्ये ‘गोकुळ’च्या संस्थांचाही समावेश होता. तो निर्णय केवळ ‘गोकुळ’पुरता नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार महायुती म्हणूनच ‘गोकुळ’मध्ये लढणार,’ असे सूतोवाच आमदार विनय कोरे यांनी केले..कोरे म्हणाले, ‘गोकुळच्या संस्थांबद्दल अर्धसत्य सांगितले जाते. दुग्धविकास खात्याचे तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील काही दूध संस्थांबद्दल नोटिफिकेशन केले होते. त्यामध्ये ‘गोकुळ’च्या संस्थांचाही समावेश होता..मात्र दाखवताना हे फक्त ‘गोकुळ’पुरते असल्याचे चित्र दाखवले जाते. पुढे हा वाद न्यायालयात गेला. पण ‘गोकुळ’ची निवडणूक मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महायुती म्हणूनच होईल.’.Gokul Dudh Sangh Politics : 'गोकुळ'वर प्रशासक राज किती काळ? 63 वर्षांच्या इतिहासातील पहिल्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ, काय सांगतो नियम?.सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॉरिडॉअरबद्दल कोरे म्हणाले, ‘या कॉरिडोअरमध्ये ५५० गावांचा समावेश आहे. मात्र जनसुनावणी झाल्याशिवाय याबद्दलचा निर्णय होऊ नये, असे आम्ही केंद्र सरकारला कळवले आहे. तेथील ग्रामस्थांचे म्हणणे जाणून घेतल्याशिवाय असे निर्णय घेऊ नयेत.’.विनय कोरेंबाबत सतेज पाटील काय म्हणाले‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी सुमारे १२०० दूध संस्थांच्या पात्रतेचा निर्णय लवकर व्हावा. त्यांना मतदानाचा हक्क देत तातडीने निवडणूक घ्यावी, अशी सातत्याने मागणी केली होती. दूध संस्थांच्या मतदानाचा हक्क अबाधित राहणे गरजेचे आहे. घाईघाईने सरकारने कायदा करून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली. तसेच साताऱ्यातून कोल्हापुरात येऊन सायंकाळी कार्यभार स्वीकारण्याची प्रक्रिया संशयास्पद आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा मिळाला असून, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. ‘गोकुळ’ची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी आमदार विनय कोरे यांनी काही काळ प्राथमिक चर्चा केली होती. मात्र, निवडणूक लांबणीवर पडल्याने तो प्रस्ताव थांबला असून, सध्या तरी कोणताही ठोस प्रस्ताव समोर आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.