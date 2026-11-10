कोण आहेत राजेश पाटील? मागच्या निवडणुकीत पराभव ते गोकुळचे अध्यक्षपद; अजितदादा नाराज झाले अन् फेटा न बांधण्याची घेतली प्रतिज्ञा

चंदगडचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. महायुतीकडून त्यांना अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. राजेश पाटील यांच्या राजकीय प्रवासात अनेक चढ-उतार आले आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी चंदगड विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. मात्र २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आता गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून त्यांना सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली आहे..राजकीय वारसाराजेश पाटील यांना राजकारणाचा वारसा घरातूनच मिळाला आहे. त्यांचे वडील नरसिंग गुरुनाथ पाटील हे चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांनी १९९० आणि १९९९ मध्ये आमदार म्हणून काम केले. वडिलांच्या राजकीय कारकिर्दीचा प्रभाव राजेश पाटील यांच्यावरही राहिला. त्यांनी चंदगडच्या राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत त्यांनी विजय मिळवला. मात्र २०२४ मध्ये अपक्ष उमेदवार शिवाजी पाटील यांनी त्यांचा पराभव केला. शिवाजी पाटील यांनी सुमारे २४ हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता..गोकुळवर महायुतीची सत्ता, राजेश पाटील अध्यक्षपदी; १६-१३च्या फरकाने निवड, सतेज पाटलांना धक्का.गोकुळच्या मागील निवडणुकीत पराभवराजेश पाटील यांचे खासदार संजय मंडलिक यांच्याशी नाते आहे. संजय मंडलिक हे त्यांचे मेहुणे आहेत. गोकुळच्या मागील निवडणुकीत राजेश पाटील यांच्या पत्नी सुस्मिता पाटील आणि संजय मंडलिक यांचे चिरंजीव वीरेंद्र मंडलिक यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. या निकालामुळे मंडलिक आणि राजेश पाटील गटाला धक्का बसला होता. त्यावेळी या पराभवावरून हसन मुश्रीफ यांच्यावर मंडलिक गटाकडून टीकाही करण्यात आली होती. आता मात्र हसन मुश्रीफ यांच्या गटाकडून राजेश पाटील यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्याने जुन्या राजकीय वादांवर पडदा पडल्याची चर्चा सुरू आहे..फेट्याऐवजी गांधी टोपीची चर्चागोकुळच्या अध्यक्ष निवडीवेळी राजेश पाटील यांच्या डोक्यावरील गांधी टोपीचीही चर्चा झाली. महायुतीच्या १२ संचालकांपैकी ११ संचालक फेटे बांधून आले होते. मात्र राजेश पाटील यांनी गांधी टोपी घातली होती. विधानसभा निवडणुकीत राजेश पाटील यांच्या पराभवानंतर अजित पवार नाराज झाले होते. कोल्हापुरात दौरा असताना त्यांनी फेटा बांधून घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अजित पवार मुख्यमंत्री होईपर्यंत फेटा बांधून घेणार नाही असा निश्चय राजेश पाटील यांनी केला असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांच्या टोपीनेही उपस्थितांचे लक्ष वेधले..शासन नियुक्त संचालकांमुळे बदलले सत्तासमीकरणगोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे सुरुवातीला समविचारी आघाडीचे संख्याबळ अधिक होते. मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालक उपस्थित नसल्याने पहिली बैठक होऊ शकली नाही. त्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील-चुयकर यांची निवड जाहीर केली होती. या निवडीला गोकुळ प्रशासनाने मान्यता दिली नाही. त्यामुळे वाद न्यायालयात पोहोचला..दरम्यान राज्य सरकारने गोकुळवर चार शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती केली. या संचालकांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. समविचारी आघाडीने या निर्णयाला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने या चार संचालकांना मतदान करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे महायुतीच्या १२ संचालकांसोबत चार शासन नियुक्त संचालकांची मते मिळून संख्याबळ १६ झाले. याच बदललेल्या समीकरणातून राजेश पाटील यांना गोकुळच्या अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.