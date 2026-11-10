कोल्हापूर

कोण आहेत राजेश पाटील? मागच्या निवडणुकीत पराभव ते गोकुळचे अध्यक्षपद; अजितदादा नाराज झाले अन् फेटा न बांधण्याची घेतली प्रतिज्ञा

Gokul Chairman Rajesh Patil २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या माजी आमदार राजेश पाटील यांच्या गळ्यात गोकुळच्या अध्यक्षपदाची माळ पडली आहे. अजितदादा मुख्यमंत्री होणार नाहीत तोपर्यंत फेटा बांधणार नाही अशी प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली होती.
Gokul Chairman Rajesh Patil: His Political Journey and Pheta Vow

Gokul Chairman Rajesh Patil: His Political Journey and Pheta Vow

Esakal

सूरज यादव
Updated on

चंदगडचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. महायुतीकडून त्यांना अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. राजेश पाटील यांच्या राजकीय प्रवासात अनेक चढ-उतार आले आहेत. २०१९ मध्ये त्यांनी चंदगड विधानसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. मात्र २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आता गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून त्यांना सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली आहे.

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