Kolhapur Crime Woman : गोड बोलून जवळ केलं, वारंवार आमिष दाखवलं अन्; कोल्हापूरच्या महिलेसोबत घडलं भयानक

Exploitation Case Kolhapur : दामदुप्पट रक्कम देण्याच्या आमिषाने जयसिंगपूर येथील एका महिलेची १० लाखांची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे..याप्रकरणी अनुजा अभिजित पवार (वय ४२, जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, त्यानुसार सांगलीतील एका महिलेसह तिघांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. उमेश जगन्नाथ जोशी (वय ४५), अस्मिता जोशी (४०, दोघेही मुरली ॲपेक्स अपार्टमेंट, विश्रामबाग, सांगली) आणि संतोष सुधाकर पाठक (५४, यशवंतनगर, सांगली) अशी त्यांची नावे आहेत..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, संशयितांनी फिर्यादी अनुजा पवार यांच्याशी परिचय वाढवला आणि त्यांना विश्वासात घेऊन कमी कालावधीत दुप्पट रक्कम देण्याचे आमिष दाखविले. त्याला बळी पडून अनुजा पवार यांनी त्यांच्याकडील १० लाख १६ महिन्यांसाठी संशयितांकडे गुंतविले..फसवणुकीचा प्रकार १५ सप्टेंबर २०२२ ते ११ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत घडला. पैसे गुंतवूनही १६ महिन्यांत दामदुप्पट रक्कम न मिळाल्याने अनुजा पवार यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी वारंवार संशयितांकडे पाठपुरावा करत पैशांची मागणी केली. मात्र पैसे देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याने अनुजा पवार यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..