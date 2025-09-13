कोल्हापूर

Kolhapur Crime Woman : गोड बोलून जवळ केलं, वारंवार आमिष दाखवलं अन्; कोल्हापूरच्या महिलेसोबत घडलं भयानक

Woman From Kolhapur : दामदुप्पट रक्कम देण्याच्या आमिषाने जयसिंगपूर येथील एका महिलेची १० लाखांची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
Sandeep Shirguppe
