गंगावेश तालमीची आणि लाल मातीची अब्रू घालवली; सिकंदरच्या अटकेनंतर वस्ताद संतापले

पैलवान सिकंदर शेख याला अवैध शस्त्र तस्करी प्रकरणी पंजाब पोलिसांनी अटक केल्यानं खळबळ उडालीय. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सिकंदर शेखनं प्रतिनिधित्व केलंय. महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदाही त्यानं पटकावलीय. या पार्श्वभूमीवर त्याच्यावर झालेले आरोप अत्यंत गंभीर अशा स्वरुपाचे आहेत. कुटुंबियांनी सिकंदर शेखला गोवण्याचा हा कट असल्याचं म्हटलंय. पंजाब पोलिसांनी सिकंदर शेखला अटक केल्यानंतर त्याचे राजस्थानमधील पपला गुर्जर टोळीशी संबंध असल्याचं सांगितलंय. त्याला याच प्रकरणी रंगेहाथ पकडल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय..सिकंदर शेखने जिथं कुस्तीचे धडे गिरवले त्या गंगावेश तालमीतल्या वस्तादांनी सिकंदरच्या अटकेनंतर नाराजी व्यक्त केलीय. ज्येष्ठ पैलवान हिंदकेसरी दीनानाथ सिंग यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, सिकंदरनं आमच्या तालमीची आणि लाल मातीची अब्रू घालवली. तो खरा महाराष्ट्र केसरी नाही. फक्त पैशांसाठी असं करणं म्हणजे कुस्तीचा अपमान आहे. वस्तादाचं न ऐकणाऱ्या या पैलवानानं कुस्तीचं नाव खराब केलं अशा शब्दात त्यांनी संताप व्यक्त केला..Sikandar Shaikh Crime : पैलवान सिकंदर शेखच्या अटकेनंतर घरच्यांनी दिली प्रतिक्रिया म्हणाले....पंजाब पोलिसांनी सिकंदरला अटक केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबियांनी तो निर्दोष असल्याचा दावा केलाय. सिकंदरला या प्रकरणात फसवण्यात आलंय, चौकशीतून सत्य समोर येईल असा विश्वास सिकंदरचे वडील पैलवान रशीद शेख यांनी व्यक्त केलाय. मी आयुष्यभर हमाली केली, मी कधी हरामाचा पैसा कमावला नाही तर माझा मुलगा कसा हरामाची कमाई करेल? असा प्रश्नही रशीद यांनी विचारला..शेकडो गदा, गाड्या, लष्करात नोकरीची संधीही मिळाली. त्यामुळे त्याला असं काही करायची गरज नव्हती. आता हिंदकेसरी स्पर्धा जवळ आलीय. या स्पर्धेची तयारी तो करत होता. सिकंदरला खेळू न देण्यासाठीच हा डावपेच नाही ना? अशी शंका रशीद यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.