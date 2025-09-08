कोल्हापूर

Kolhapur Crime: टोप येथे तरुणास बेदम मारहाण; विसर्जन मिरवणुकीतील वर्षापूर्वीचा वाद पुन्हा उफाळला

Violence Erupts in Top: शुक्रवारी रात्री विनय पाटील हा टोप येथील सार्वजनिक गणपती विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी गेला होता. मिरवणूक बघून झाल्यानंतर तो आपली मोटारसायकल पार्किंग केलेल्या ठिकाणी आला. त्याठिकाणी त्याच्या पाळतीवर असलेल्या सुमारे सात जणांनी विनयला लोखंडी रॉडने मारहाण करून जखमी केले.
"Violence in Top village: Youth assaulted as old Ganesh visarjan dispute resurfaces."

सकाळ वृत्तसेवा
नागाव : टोप (ता. हातकणंगले) येथे जुन्या वादातून एकावर लोखंडी रॉड व फरशीने डोक्यात वार केला. विनय जयसिंग पाटील (वय २०, रा. टोप) असे त्याचे नाव आहे. गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील एक वर्षापूर्वीचा वाद यंदा पुन्हा गणेश विसर्जन मिरवणुकीतच उफाळून आला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ५) टोप येथील गणेश विसर्जन मिरवणुकीवेळी घडली.

