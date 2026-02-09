कोल्हापूर

Kolhapur ZP first round results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, भाजपची ३ जागांवर आघाडी, विविध मतदारसंघांत पहिल्या फेरीत आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट

BJP leading seats Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक निकालात भाजपने तीन जागांवर आघाडी घेतली असून विविध मतदारसंघांतील पहिल्या फेरीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Local Election Update : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या मतमोजणीला आज सकाळपासून सुरुवात झाली असून पहिल्या फेरीत अनेक मतदारसंघांत आघाडीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील नूल जिल्हा परिषद मतदारसंघात पहिल्या फेरीअखेर जनसुराज्यचे उमेदवार अनिरुद्ध रेडेकर आघाडीवर आहेत.

