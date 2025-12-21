पश्चिम महाराष्ट्र

Atpadi Nagaradhyaksh Result: आटपाडीत शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक, पण नगराध्यक्षपद भाजपकडे; पडळकरांचा दे धक्का

Atpadi Nagar Panchayt Result : आटपाडी नगरपंचायतीवर नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उत्तम जाधव यांच्या रूपाने भाजपाने झेंडा फडकवला आहे. त्यांचा 1154 मतांनी विजयी झाला तर शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले.
BJP Clinches Atpadi Nagar Panchayat President Post

BJP Clinches Atpadi Nagar Panchayat President Post

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Atpadi Nagar Palika Election Result : सांगलीतील आटपाडी नगरपंचायतीत शिवसेनेनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. मात्र नगराध्यक्षपदी भाजपच्या उत्तम जाधव यांनी बाजी मारली. आटपाडी आमदार सुहास बाबर यांच्या मतदारसंघातील आटपाडी नगरपंचायतीवर नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उत्तम जाधव यांच्या रूपाने भाजपाने झेंडा फडकवला आहे. त्यांचा 1154 मतांनी विजयी झाला तर शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले. भाजपाचे सात, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक आणि तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीचा एक नगरसेवक निवडून आला.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
maharashtra
election
Gopichand Padalkar
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com