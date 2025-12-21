Atpadi Nagaradhyaksh Result: आटपाडीत शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक, पण नगराध्यक्षपद भाजपकडे; पडळकरांचा दे धक्का

Atpadi Nagar Palika Election Result : सांगलीतील आटपाडी नगरपंचायतीत शिवसेनेनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. मात्र नगराध्यक्षपदी भाजपच्या उत्तम जाधव यांनी बाजी मारली. आटपाडी आमदार सुहास बाबर यांच्या मतदारसंघातील आटपाडी नगरपंचायतीवर नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उत्तम जाधव यांच्या रूपाने भाजपाने झेंडा फडकवला आहे. त्यांचा 1154 मतांनी विजयी झाला तर शिवसेनेचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले. भाजपाचे सात, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक आणि तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीचा एक नगरसेवक निवडून आला..भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या पहिल्याच नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेचा धोबीपछाड केला. तर जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या निवडणुकीत शिवसेनेला पराभवाचा जबरदस्त झटका बसला..Nagradhyaksha List : कुठे कुणाचा नगराध्यक्ष? राज्यातली संपूर्ण यादी वाचा एका क्लिकवर.भाजपाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री पंकजा मुंढे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे यांच्या प्रचार सभा घेऊन वातावरण तापवले होते. तर शिवसेनेकडून तानाजीराव पाटील यांनी स्वतः प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. तीर्थक्षेत्र संयुक्त आघाडीने कुणबीतून सौरभ पाटील यांची उमेदवारी दाखल केली होती. त्यांच्या प्रचाराची धुरा माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख, भारत पाटील आणि आनंदराव पाटील यांनी सांभाळली होती. सौरव पाटील यांनी कडवी झुंज दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.