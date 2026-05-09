Mumbai Bengaluru Vande Bharat : मुंबई-बंगळूर ‘वंदे भारत’ अखेर मिरजमार्गे धावणार, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची माहिती

Miraj Route Vande Bharat : गतिमान आणि अत्याधुनिक आरामदायी सोयी देणारी वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेस लवकरच मिरजकरांसह पुणे, मुंबई, सातारा, मिरज, बेळगाव, हुबळी येथील प्रवाशांना मिळणार आहे. हुबळीचे खासदार तथा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘एक्स’ या सोशल अकाऊंटवरून याबाबतची माहिती दिली..केंद्रीय रेल्वेमंत्री आश्विन वैष्णव यांनी ही गाडी जूनअखेरीस सुरू करण्यात येणार असून कर्नाटकातील तुमकुर, दावणगिरी, हावेरी, एसएस हुबळी, धारवाड आणि बेळगावमार्गे जाणार असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी केलेल्या ‘ट्विट’मध्ये म्हटले आहे, की दक्षिण-पश्चिम रेल्वे विभागाने मुंबई-बंगळूर मार्गावरील नवीन वंदे भारत एक्स्प्रेसला रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे..मात्र ही गाडी पुणे-सोलापूर-कलबुर्गी मार्गे धावणार असल्याचे चर्चा होती. विशेषतः सातारा, सांगली, मिरज या पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांत निराशा पसरली होती. मात्र ही गाडी पुन्हा मिरजमार्गे जात असल्याचे समजते. मुंबई ते बंगळूर हे अंतर १४ तासांत पूर्ण होणार आहे. मिरज जंक्शनसह कऱ्हाड, सातारा, पुणे या प्रमुख स्थानकांवर थांबा असेल..Pune Vande Bharat New: वाल्ह्यात वंदे भारत एक्स्प्रेस तीन तास ठप्प, रेल्वे कर्मचाऱ्यांची माणुसकी, नेमकं काय घडलं!.मिरज-पुणे किंवा मिरज-बंगळूर असा प्रवास करणाऱ्यासाठी ही गाडी वरदान ठरेल. १६० किलोमीटर प्रतितास वेग, ऑटोमॅटिक डोअर, वायफाय, आरामदायी सीटिंग, बायो-टॉयलेट्स आणि पॅन्ट्री कार या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. रेल्वे विभागाने गाडीचे वेळापत्रक किंवा सुरुवातीची तारीख जाहीर केली नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्या ‘ट्विट’नुसार ही गाडी जूनअखेरीस धावणार आहे. लवकरच ट्रायल रन आणि प्रवासी सेवेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.