CharDham Railway News : बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्रीला रेल्वे मिरज, सांगली मार्गे सुरू, महाराष्ट्र, कर्नाटकातील प्रवाशांना दिलासा

Miraj railway latest news : (शंकर भोसले) : दक्षिण-पश्चिम रेल्वेकडून सुरू झालेली हुबळी-योगनगरी हृषिकेश एक्स्प्रेसला रेल्वेने कायम केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून केदारनाथसह चारधामसाठी जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होणार आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड या राज्यांतील जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होणार आहे..सध्या विशेष गाडी म्हणून धावणारी ०७३६३ एसएसएस हुबळी-योगनगरी हृषिकेश साप्ताहिक एक्स्प्रेस ६ जुलै २०२६ पासून नियमित क्रमांक १७३६३ म्हणून धावेल. परतीच्या दिशेने धावणारी गाडी ०७३६४ योगनगरी ऋषिकेश–एसएसएस हुबळी विशेष एक्स्प्रेस ही ९ जुलै २०२६ पासून नियमित क्रमांक १७३६४ म्हणून सुरू राहील..गाडी १७३६३ दर सोमवारी सायंकाळी ७.४५ वाजता हुबळी येथून सुटेल, बुधवारी रात्री ११.३० वाजता हृषिकेश येथे पोहोचेल. परतीच्या दिशेने गाडी क्र. १७३६४ दर गुरुवारी सकाळी ६.१५ वाजता हृषिकेश येथून सुटून शनिवारी सकाळी ६.३० वाजता हुबळी येथे येईल.प्रवाशांनी वेळापत्रक व माहितीसाठी भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन दक्षिण-पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मंजुनाथ कनमाडी यांनी केले आहे.....या स्थानकांवर थांबागाडीला मार्गावरील धारवाड, लोंढा, बेळगाव, घटप्रभा, मिरज, सांगली, कऱ्हाड, सातारा, पुणे, दौंड, कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, हरदा, इटारसी, राणी कमलापती, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाशी), ग्वाल्हेर, आग्रा कॅन्ट, मथुरा, हजरत निजामुद्दीन, गाझियाबाद, मेरठ सिटी, मुझफ्फरनगर, देवबंद, टपरी, रुडकी आणि हरिद्वार या स्थानकांवर दोन्ही दिशांनी थांबा देण्यात आला..केदारनाथसाठी गाडी उपलब्धहृषिकेश हे चारधाम यात्रेचे प्रवेशद्वार मानले जाते. बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्रीसाठी जाणाऱ्यांना हुबळी-योगनगरी हृषिकेश गाडीचा फायदा होणार आहे. दिल्ली येथे जाऊन हृषिकेशसाठी गाड्या बदलाव्या लागत होत्या. आता थेट गाडीमुळे केदारनाथ यात्रेकरूंची सोय झाली आहे.